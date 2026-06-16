Robinhood licencie près de 300 employés : l'IA n'est plus une excuse

La célèbre plateforme financière Robinhood a annoncé la suppression de 10 % de ses effectifs, soit environ 290 employés à temps plein. Cette décision s'inscrit dans la vague de licenciements massifs devenue courante parmi les grandes entreprises technologiques. Cependant, l'approche de la direction de Robinhood se distingue de celle de nombreux concurrents. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Dans une lettre adressée aux employés, le PDG Vlad Tenev n'a pas cité l'intelligence artificielle (AI) comme raison de ces suppressions de postes. Récemment, de nombreux géants de l'IT justifiaient les licenciements par l'intégration de l'AI et l'automatisation des processus. Robinhood, pour sa part, a invoqué une « restructuration structurelle » et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Petites équipes et haute performance

Selon Tenev, l'entreprise prévoit désormais d'abandonner la hiérarchie multi-niveaux pour s'appuyer sur des équipes plus compactes et agiles. « Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner avec une structure organisationnelle lourde et complexe. Nous devons devenir une équipe très concentrée et compacte où chaque employé a la possibilité d'avoir un impact majeur », écrit-il dans sa lettre.

Cette tendance s'observe non seulement chez Robinhood, mais aussi chez des entreprises comme Amazon, Block, Coinbase et GitLab. Selon les experts du secteur, une ère de réduction de la bureaucratie et des effectifs pléthoriques a commencé dans le monde de la technologie. Les entreprises tentent de corriger les conséquences des embauches excessives (over-hiring) effectuées pendant la pandémie.

Indicateurs financiers et avenir

Il est intéressant de noter que Robinhood est dans une situation financière plutôt solide. Selon le rapport publié en avril, les revenus ont augmenté de 15 % au premier trimestre. Des résultats positifs sont également attendus au deuxième trimestre grâce à la croissance des services d'abonnement et du volume des transactions. Néanmoins, ces licenciements coûteront environ 28 millions de dollars à l'entreprise.

Selon ixbt.com, l'utilisation du terme AI comme « masque » pour justifier les licenciements dans le secteur technologique passe de mode. En raison de la perception négative croissante de l'intelligence artificielle dans la société, les dirigeants préfèrent désormais parler ouvertement d'optimisation des coûts et d'amélioration de l'efficacité.

Les mesures prises par cette plateforme, également connue des utilisateurs, reflètent les changements sur le marché technologique mondial. Il devient clair qu'à l'avenir, les entreprises viseront à obtenir de meilleurs résultats avec moins de personnel.