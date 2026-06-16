Mobileye lance son service de robotaxis : la filiale d'Intel franchit une nouvelle étape

Mobileye, l'un des leaders mondiaux des technologies de conduite autonome, modifie radicalement sa stratégie. Cette société, propriété de la corporation Intel, a annoncé qu'elle ne serait plus seulement un fournisseur de technologies, mais deviendrait un opérateur indépendant de robotaxis. Cette étape vise à renforcer la position de l'entreprise sur le marché des véhicules autonomes. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, Mobileye prévoit de lancer son service de taxis sans chauffeur dans l'une des villes des États-Unis en 2027. Bien que le nom de la ville n'ait pas encore été révélé, l'entreprise a indiqué qu'elle formerait initialement une flotte de 100 véhicules autonomes. Si ce projet pilote réussit, le nombre de robotaxis devrait atteindre 17 000 au cours des cinq années suivantes.

Un nouvel acteur de la révolution technologique

S'exprimant sur l'évolution du secteur, Amnon Shashua, fondateur et PDG de Mobileye, a souligné que la révolution des robotaxis ne faisait que commencer. Selon lui, cette technologie a le potentiel de transformer complètement notre façon de voyager dans le monde. L'entreprise était depuis longtemps connue pour fournir des systèmes de sécurité et des puces d'aide à la conduite aux constructeurs automobiles.

Actuellement, Mobileye fournit ses systèmes de conduite autonome à des géants tels que Volkswagen. Cependant, en ouvrant son propre service d'opérateur, l'entreprise pourrait entrer en concurrence directe avec ses propres clients partenaires. Cette stratégie fait partie du plan à long terme de la direction, Shashua ayant précédemment affirmé que le passage par l'étape des robotaxis était nécessaire pour parvenir à des voitures de consommation entièrement autonomes.

Nouveau modèle économique et partenariats

Mobileye crée une unité opérationnelle distincte pour gérer le nouveau service. Pour interagir avec les clients et recevoir les commandes, l'entreprise utilisera l'application Moovit, dont elle est propriétaire. Cette plateforme possède déjà une vaste expérience dans les transports publics et le transport de passagers, fournissant ainsi l'infrastructure du nouveau service.

Les modèles de voitures qui seront utilisés pour le projet n'ont pas encore été officiellement confirmés. Néanmoins, les images du communiqué de presse de l'entreprise montrent une version modifiée du crossover électrique Ora iQ produit par le chinois Great Wall Motors. Mobileye a précisé qu'elle ne collaborerait qu'avec des usines produisant des plateformes « prêtes pour la conduite autonome ».

Cette initiative est également importante pour les marchés en développement comme l'Ouzbékistan. À l'échelle mondiale, la popularisation des services de robotaxis entraînera une réduction des coûts de transport et une amélioration de la sécurité routière. L'entrée de géants technologiques comme Mobileye sur ce marché intensifiera la concurrence et accélérera l'innovation.