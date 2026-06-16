La fin de l'ère des smartphones : Qualcomm présente de nouvelles puces pour les appareils du futur

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La fin de l'ère des smartphones : Qualcomm présente de nouvelles puces pour les appareils du futur

Qualcomm, l'un des leaders mondiaux des semi-conducteurs, a dévoilé ses plans stratégiques pour une nouvelle génération d'appareils destinés à remplacer les smartphones. Lors d'une interview avec CNBC, le PDG Cristiano Amon a révélé que plus de 40 gadgets portables basés sur l'AI, notamment des lunettes intelligentes, des bijoux et des écouteurs avec caméra, sont actuellement en développement. Cette étape indique que Qualcomm aspire à devenir la plateforme technologique principale après l'ère des smartphones. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

Pour atteindre ces objectifs, l'entreprise a présenté deux produits majeurs : la plateforme Snapdragon Reality Elite et un ensemble matériel et logiciel nommé Scalable Turnkey AI-Ready Toolkit (START). Snapdragon Reality Elite est spécifiquement conçu pour les lunettes de mixed reality, capable d'exécuter des tâches d'AI complexes directement sur l'appareil. Cette plateforme promet une efficacité nettement supérieure aux générations précédentes.

Capacités techniques et vitesse révolutionnaire

Selon Qualcomm, la nouvelle plateforme Snapdragon Reality Elite a augmenté les performances du GPU de 60 %, la puissance du CPU de 30 % et la vitesse du NPU de 160 %. Ces chiffres peuvent sembler abstraits pour l'utilisateur moyen, mais l'entreprise a donné un exemple concret : la plateforme peut faire fonctionner un modèle de langage de 3 milliards de paramètres à une vitesse de 45 tokens par seconde. Cela signifie qu'il n'y aura aucun délai lors de l'interaction avec l'AI.

La nouvelle puce apporte également des changements majeurs en termes de qualité visuelle. La capacité d'afficher une image d'une résolution 4.4K à 90 images/seconde pour chaque œil réduit les problèmes de fatigue oculaire et de vertiges lors d'une utilisation prolongée. De plus, le système de suivi des mouvements des mains et de la tête a été amélioré, rendant le contenu numérique plus harmonieux avec le monde réel.

Stratégie d'abandon du smartphone

Cristiano Amon a souligné qu'à l'avenir, les utilisateurs auront besoin d'appareils qu'ils portent en permanence, capables de voir l'environnement et d'offrir un accès rapide aux agents AI. Cela créera sans aucun doute un nouveau terrain de compétition pour les géants du smartphone comme Apple et Samsung. Via son programme START, Qualcomm souhaite aider les nouveaux fabricants à pénétrer le marché plus rapidement.

  • Lunettes intelligentes équipées d'audio et de caméras (comme Meta Ray-Ban) ;
  • Appareils avec affichages monoculaires et binoculaires ;
  • Gadgets de mixed reality avancés comme XREAL Project Aura.
Étant donné que la demande pour les montres et écouteurs intelligents a augmenté ces dernières années sur le marché ouzbek, les technologies proposées par Qualcomm pourraient devenir les principaux outils remplaçant les smartphones dans les années à venir. Actuellement, des marques comme Inspecs et O’Neill sont reconnues comme les premiers partenaires de cette nouvelle plateforme. L'entreprise prévoit d'étendre le projet START au-delà des lunettes vers d'autres types d'appareils portables.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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