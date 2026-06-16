Les consoles Xbox pourraient bientôt être disponibles en paiement échelonné

Xbox, la division jeux vidéo de Microsoft, travaille sur la mise en œuvre de modèles commerciaux totalement nouveaux et radicaux pour la vente de ses produits. Selon les dernières informations circulant sur le web, l'entreprise prévoit d'instaurer un système de paiement échelonné pour les consoles. Cette étape pourrait non seulement augmenter le volume des ventes, mais aussi compenser le prix élevé des appareils de nouvelle génération. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La publication ixbt.com rapporte que l'expression "Buy Now, Pay Later" (Achetez maintenant, payez plus tard) a été trouvée dans le code source du site officiel de Xbox. Bien qu'aucun détail officiel n'ait été annoncé pour le moment, les experts considèrent cela comme une forme de paiement échelonné classique ou de crédit préférentiel. Grâce à ce système, les utilisateurs pourront acquérir immédiatement du matériel coûteux et en rembourser la valeur sur une période déterminée.

Consoles de nouvelle génération et question du prix

L'apparition de cette nouvelle n'est pas fortuite. Selon des fuites précédentes, les consoles de nouvelle génération, qui devraient s'appeler Xbox Helix, seraient très coûteuses. Certaines sources ont souligné que le prix de cet appareil pourrait atteindre 1500 à 2000 dollars. Dans un contexte de prix aussi élevés, le système de paiement échelonné deviendra un outil essentiel pour l'entreprise afin d'attirer un public plus large.

Actuellement, cette offre est mentionnée en lien avec de grands services financiers tels que PayPal et Klarna. Cela signifie que Microsoft préfère collaborer avec des systèmes de paiement reconnus mondialement plutôt que de créer son propre système bancaire. Cependant, les régions exactes et la date de début de ce service restent pour l'instant inconnues.

Changements dans la stratégie de l'entreprise

Les nouvelles entourant Xbox ne se limitent pas au système de paiement. Ces derniers jours, des rumeurs ont également circulé selon lesquelles Microsoft pourrait transformer sa division jeux vidéo en une entreprise indépendante à l'avenir. Cela témoigne de changements sérieux dans la stratégie globale de la corporation.

De plus, il est dit que Microsoft prévoit de fermer ou de vendre plusieurs studios de jeux simultanément. De tels travaux d'optimisation pourraient viser à accroître l'efficacité financière de l'entreprise. Ces nouvelles sont également importantes pour les gamers ouzbeks, car l'expansion des systèmes de paiement internationaux pourrait stimuler la popularité des appareils licenciés sur le marché local.

En conclusion, Xbox lance de nouveaux outils financiers pour préserver son écosystème et obtenir un avantage concurrentiel. Si le système de paiement échelonné est mis en œuvre avec succès, cela pourrait totalement transformer les règles de vente traditionnelles sur le marché des consoles.