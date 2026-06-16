Honor présente le smartphone ultra-résistant X80 Pro Max : batterie 11 000 mAh et nouvelle puce

La société chinoise Honor continue de dévoiler des détails sur son nouveau smartphone ultra-résistant, le Honor X80 Pro Max. Ce dispositif, dont la présentation officielle est attendue pour le 22 juin, devrait établir de nouveaux standards sur le marché mobile actuel, non seulement par ses spécifications techniques, mais aussi par sa robustesse physique. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau modèle a obtenu la certification SGS Gold Label Five-Star. Cela signifie que le smartphone continue de fonctionner sans aucun dommage même après une chute d'une hauteur de 3 mètres sur une surface dure. Un tel niveau de résistance prolonge considérablement la durée de vie de l'appareil lors d'une utilisation quotidienne et protège les utilisateurs contre les casses accidentelles.

Capacités de l'écran et puissance technique

Le Honor X80 Pro Max est équipé d'un écran OLED de 6,8 pouces avec une résolution de 2788 × 1280 pixels. Le taux de rafraîchissement de l'écran est de 120 Hz, assurant une interface fluide et une image de qualité. De plus, grâce à la technologie PWM d'une fréquence de 3840 Hz, le scintillement de l'écran est presque imperceptible, ce qui évite la fatigue oculaire.

Un autre aspect impressionnant du smartphone est sa luminosité. Il a été rapporté que la luminosité locale maximale de l'écran atteint 10 000 nits. Cette valeur permet de lire facilement les informations sur l'écran même lors des journées les plus ensoleillées. L'appareil est propulsé par le tout dernier processeur Snapdragon 6 Gen 5 de Qualcomm.

Autonomie et charge

L'un des principaux atouts du nouveau modèle est sa batterie gigantesque. Les ingénieurs de Honor ont réussi à intégrer une batterie d'une capacité de 11 000 mAh. Il s'agit d'un chiffre record pour les smartphones modernes, permettant à l'utilisateur de ne pas se soucier de la recharge pendant plusieurs jours.

Parallèlement, pour que la charge d'une batterie d'une telle capacité ne prenne pas trop de temps, une technologie de charge rapide de 90 W a été implémentée. Étant donné la popularité des produits Honor sur le marché ouzbek, ce modèle suscitera sans doute un grand intérêt parmi les utilisateurs qui apprécient la durabilité et une batterie longue durée.

Pour l'instant, le prix de l'appareil et sa date de sortie sur les marchés internationaux n'ont pas été révélés, mais la présentation officielle du 22 juin apportera des réponses à toutes les questions.