SpaceX devient la cinquième entreprise mondiale en valeur boursière, dépassant Amazon

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SpaceX devient la cinquième entreprise mondiale en valeur boursière, dépassant Amazon

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, enregistre des résultats inattendus après son entrée sur le marché boursier. Lors des échanges de mardi, le cours des actions de l'entreprise a grimpé en flèche, dépassant brièvement le géant Amazon en termes de capitalisation boursière. Ce chiffre place SpaceX parmi les cinq entreprises les plus chères au monde. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon les données du Nasdaq, la capitalisation de SpaceX a atteint 2,9 trillions de dollars au plus fort des échanges. Bien que le cours des actions ait légèrement reculé à la clôture, l'entreprise a démontré qu'elle pouvait concurrencer sérieusement des géants technologiques comme Microsoft. Notons que cette croissance survient alors que la société restructure sa division AI et rapporte des pertes financières.

Intelligence artificielle et nouvelles acquisitions

Plusieurs facteurs expliquent cette croissance rapide de la valeur de SpaceX. Premièrement, l'entreprise a annoncé l'acquisition de Cursor, une startup de codage basée sur l'AI. Cette transaction comprend un bloc d'actions de 60 milliards de dollars. De plus, des accords de location de puissance de calcul conclus avec Anthropic et Google ont suscité un vif intérêt chez les investisseurs.

Elon Musk avait précédemment intégré le projet xAI au sein de SpaceX. Bien qu'il ait admis que la division AI avait été initialement mal conçue, il souligne que tous les processus sont désormais reconstruits à partir de zéro sur des bases solides. Les investisseurs sont convaincus que SpaceX deviendra non seulement un leader des vols spatiaux, mais aussi un business AI se chiffrant en trillions de dollars.

Indicateurs financiers et volatilité du marché

Fait intéressant, bien que SpaceX ait généré 18,7 milliards de dollars de revenus l'année dernière, elle a annoncé une perte finale de 4,9 milliards de dollars. À titre de comparaison, Amazon a réalisé un bénéfice net de 78 milliards de dollars sur un volume de ventes de 717 milliards de dollars l'année dernière. Malgré cela, les acteurs du marché privilégient le potentiel futur de la société de Musk par rapport à sa situation financière actuelle.

Selon les experts, la très forte volatilité des actions SpaceX est due au fait que seulement 4 % des actions sont disponibles au trading. La rareté des actions fait que tout achat ou vente important impacte brusquement le prix. En une seule journée, les investisseurs ont échangé plus de 300 millions d'actions, ce qui représente plus de la moitié des actions disponibles en circulation.

À ce jour, SpaceX a levé près de 86 milliards de dollars de nouveaux capitaux via les marchés ouverts. Ces fonds devraient être alloués aux plans ambitieux de l'entreprise pour les vols vers Mars et le domaine de l'AI. Pour les passionnés de technologie ouzbeks, ces changements sont également intéressants, car SpaceX et son projet Starlink pourraient jouer un rôle crucial dans l'extension de la couverture internet dans la région.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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