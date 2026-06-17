Un tribunal de San Francisco rejette la plainte de xAI contre OpenAI

Un tribunal fédéral de San Francisco a définitivement rejeté la plainte déposée par xAI, l'entreprise d'Elon Musk, contre OpenAI. Ce litige concernait le vol de secrets technologiques utilisés dans le développement du chatbot Grok. Selon la décision du tribunal, les accusations formulées par xAI manquent de preuves suffisantes et le droit de déposer une nouvelle plainte sur cette question a été limité. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Le juge Lin a rendu sa décision « with prejudice » (sans possibilité de réexamen). Cela signifie que xAI ne peut plus poursuivre OpenAI sur ces mêmes fondements. Au cours du procès, xAI n'a pas pu prouver qu'OpenAI avait obtenu des informations confidentielles via son ancien ingénieur Xuechen Li. De plus, aucune preuve n'a été fournie pour démontrer que les employés d'OpenAI étaient au courant du vol présumé de données.

Secrets technologiques et processus de recrutement

Le cœur du litige portait sur un entretien d'embauche mené avec l'ingénieur Xuechen Li. Selon la plainte de xAI, l'ingénieur aurait discuté des détails internes et des méthodes d'entraînement du modèle Grok 4 lors de ses échanges avec les représentants d'OpenAI. Cependant, le juge a considéré que de tels entretiens relèvent d'une pratique standard. Il a été souligné que la discussion de l'expérience professionnelle antérieure d'un candidat ne peut être considérée comme une violation de secret commercial.

Selon le juge Lin, si de telles conversations étaient jugées illégales, cela créerait un risque juridique pour toute entreprise sur le marché technologique. Cela pourrait nuire à la mobilité des talents et à la concurrence dans le secteur. Les représentants d'OpenAI ont, pour leur part, affirmé qu'ils n'avaient pas besoin des technologies de xAI et que l'entreprise concurrente perdait sa position.

Une nouvelle défaite pour Elon Musk

Cette décision est la deuxième défaite majeure d'Elon Musk dans ses batailles judiciaires contre OpenAI ces dernières semaines. Auparavant, un tribunal fédéral d'Oakland avait également rejeté une autre plainte de Musk s'élevant à 150 milliards de dollars. À l'époque, l'entrepreneur accusait OpenAI d'avoir abandonné sa mission initiale à but non lucratif.

Néanmoins, une procédure judiciaire distincte concernant l'ingénieur Xuechen Li est toujours en cours. L'ingénieur lui-même nie toutes les accusations. Selon ixbt.com, cette décision judiciaire constitue un précédent important pour le marché de l'AI. Désormais, le passage de spécialistes vers des entreprises concurrentes et la discussion de leur expérience sont considérés comme légaux, tant qu'un vol direct n'est pas prouvé.

Cette décision est également intéressante pour les passionnés de technologie en Ouzbékistan, car elle définit les règles de concurrence entre les plus grands géants de l'AI au monde. Ce combat entre OpenAI et xAI a montré une fois de plus la complexité de la protection de la propriété intellectuelle dans le domaine de l'intelligence artificielle.