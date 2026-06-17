Un tribunal de San Francisco rejette la plainte de xAI contre OpenAI

·29·Technologie
Un tribunal de San Francisco rejette la plainte de xAI contre OpenAI

Un tribunal fédéral de San Francisco a définitivement rejeté la plainte déposée par xAI, l'entreprise d'Elon Musk, contre OpenAI. Ce litige concernait le vol de secrets technologiques utilisés dans le développement du chatbot Grok. Selon la décision du tribunal, les accusations formulées par xAI manquent de preuves suffisantes et le droit de déposer une nouvelle plainte sur cette question a été limité. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Le juge Lin a rendu sa décision « with prejudice » (sans possibilité de réexamen). Cela signifie que xAI ne peut plus poursuivre OpenAI sur ces mêmes fondements. Au cours du procès, xAI n'a pas pu prouver qu'OpenAI avait obtenu des informations confidentielles via son ancien ingénieur Xuechen Li. De plus, aucune preuve n'a été fournie pour démontrer que les employés d'OpenAI étaient au courant du vol présumé de données.

Secrets technologiques et processus de recrutement

Le cœur du litige portait sur un entretien d'embauche mené avec l'ingénieur Xuechen Li. Selon la plainte de xAI, l'ingénieur aurait discuté des détails internes et des méthodes d'entraînement du modèle Grok 4 lors de ses échanges avec les représentants d'OpenAI. Cependant, le juge a considéré que de tels entretiens relèvent d'une pratique standard. Il a été souligné que la discussion de l'expérience professionnelle antérieure d'un candidat ne peut être considérée comme une violation de secret commercial.

Selon le juge Lin, si de telles conversations étaient jugées illégales, cela créerait un risque juridique pour toute entreprise sur le marché technologique. Cela pourrait nuire à la mobilité des talents et à la concurrence dans le secteur. Les représentants d'OpenAI ont, pour leur part, affirmé qu'ils n'avaient pas besoin des technologies de xAI et que l'entreprise concurrente perdait sa position.

Une nouvelle défaite pour Elon Musk

Cette décision est la deuxième défaite majeure d'Elon Musk dans ses batailles judiciaires contre OpenAI ces dernières semaines. Auparavant, un tribunal fédéral d'Oakland avait également rejeté une autre plainte de Musk s'élevant à 150 milliards de dollars. À l'époque, l'entrepreneur accusait OpenAI d'avoir abandonné sa mission initiale à but non lucratif.

Néanmoins, une procédure judiciaire distincte concernant l'ingénieur Xuechen Li est toujours en cours. L'ingénieur lui-même nie toutes les accusations. Selon ixbt.com, cette décision judiciaire constitue un précédent important pour le marché de l'AI. Désormais, le passage de spécialistes vers des entreprises concurrentes et la discussion de leur expérience sont considérés comme légaux, tant qu'un vol direct n'est pas prouvé.

Cette décision est également intéressante pour les passionnés de technologie en Ouzbékistan, car elle définit les règles de concurrence entre les plus grands géants de l'AI au monde. Ce combat entre OpenAI et xAI a montré une fois de plus la complexité de la protection de la propriété intellectuelle dans le domaine de l'intelligence artificielle.

OpenAIxAIGrokElon MuskIntelligence Artificielle
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Révolution en astronomie solaire : une optique de 6 millimètres transforme l'exploration spatialeRévolution en astronomie solaire : une optique de 6 millimètres transforme l'exploration spatialeAujourd'hui, 21:29Le Département de la Justice des États-Unis défend xAI d'Elon Musk pour des raisons de sécurité nationaleLe Département de la Justice des États-Unis défend xAI d'Elon Musk pour des raisons de sécurité nationaleAujourd'hui, 21:26Nimble présente Sharepower, une batterie externe insolite divisible en deuxNimble présente Sharepower, une batterie externe insolite divisible en deuxAujourd'hui, 20:58SpaceX devient la cinquième entreprise mondiale en valeur boursière, dépassant AmazonSpaceX devient la cinquième entreprise mondiale en valeur boursière, dépassant AmazonAujourd'hui, 20:21Google présente Android 17 : révolution pour Gemini et le multitâcheGoogle présente Android 17 : révolution pour Gemini et le multitâcheHier, 18:57Honor présente le smartphone ultra-résistant X80 Pro Max : batterie 11 000 mAh et nouvelle puceHonor présente le smartphone ultra-résistant X80 Pro Max : batterie 11 000 mAh et nouvelle puceHier, 18:54
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct