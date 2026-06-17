Nimble présente Sharepower, une batterie externe insolite divisible en deux

Dans le monde de la technologie, la compacité et la polyvalence des gadgets sont devenues prioritaires. La nouvelle batterie portable Sharepower présentée par Nimble a été conçue précisément sur ce principe, attirant l'attention par sa structure. Cet appareil n'est pas seulement une source d'énergie, mais un transformateur capable de devenir deux appareils indépendants si nécessaire. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le modèle Sharepower a été présenté pour la première fois au salon CES 2024 sous le nom de concept Champ Stack 10K. Désormais, la publication ixbt.com rapporte que ce produit est passé en production série et arrive sur le marché. La principale particularité de l'appareil est qu'il se compose de deux parties reliées par des aimants.

Deux possibilités en un seul appareil

En fait, Sharepower est constitué de deux batteries qui semblent visuellement ne former qu'une seule unité, mais qui peuvent fonctionner séparément. Chaque partie possède une capacité de 5000 mAh et dispose de ses propres interfaces de connexion. La première moitié dispose d'un court câble USB-C intégré au boîtier, tandis que la seconde possède un connecteur USB-C sortant directement du boîtier.

Une telle conception offre un grand confort aux utilisateurs. Par exemple, si le téléphone d'un ami ou d'un collègue est déchargé, il n'est pas nécessaire de donner tout l'appareil — il suffit de le diviser en deux et de partager une partie. Cela devrait être particulièrement utile lors de voyages ou de travaux d'équipe.

Spécifications techniques et efficacité énergétique

Les capacités de l'appareil sont supérieures à la simple somme de ses parties. Alors que chaque bloc peut fournir 20 W séparément, la puissance totale monte jusqu'à 35 W lorsqu'ils sont combinés. Cela permet de charger les smartphones plus rapidement. La capacité totale est de 10 000 mAh.

Nimble a également porté une attention particulière aux aspects écologiques lors de la création de ce produit. Une telle approche innovante est rare sur le marché actuel des accessoires. Sharepower pourrait devenir un choix pertinent pour les utilisateurs d'iPhone et d'Android, non seulement pour ses caractéristiques techniques, mais aussi pour l'ergonomie de son utilisation.

L'appareil est actuellement disponible sur le marché mondial. Il est fort probable qu'il apparaisse sur le marché ouzbek dans les prochains mois via des revendeurs officiels ou non, car la demande pour des chargeurs compacts et universels ne cesse de croître dans le pays.