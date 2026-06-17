Apple compromet la confidentialité des utilisateurs : le système Hide My Email change

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Apple compromet la confidentialité des utilisateurs : le système Hide My Email change

Apple prévoit d'apporter des modifications importantes à la fonction Hide My Email proposée aux abonnés payants d'iCloud+. Ce service permet aux utilisateurs de masquer leur véritable adresse e-mail lors de l'inscription sur divers sites et applications. Cependant, les nouveaux changements pourraient réduire considérablement l'efficacité de cet outil de confidentialité et permettre aux ressources tierces de bloquer ces utilisateurs. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

Actuellement, les adresses anonymes créées via Hide My Email fonctionnent sous le domaine standard @icloud.com. Cela rend impossible la distinction entre ces adresses et les utilisateurs de messagerie classiques d'Apple. Par conséquent, les sites et applications ne peuvent pas savoir si l'utilisateur utilise une adresse anonyme ou réelle. Selon TechCrunch, Apple transférera toutes les nouvelles adresses anonymes vers le sous-domaine @private.icloud.com dans les prochaines semaines.

Risques pour la confidentialité et blocage

L'introduction du nouveau domaine @private.icloud.com permettra aux développeurs de sites et d'applications d'identifier facilement si un utilisateur masque son identité. Cela crée un risque de restriction d'inscription ou de blocage complet des utilisateurs d'adresses anonymes. De nombreuses ressources web cherchent à collecter des données réelles à des fins de marketing, et cette étape d'Apple les aide à lutter contre l'anonymat.

Apple a souligné dans une note aux développeurs que les adresses anonymes existantes resteront inchangées et continueront de rediriger les e-mails. De plus, l'entreprise a appelé les applications et les fournisseurs de messagerie à ne pas filtrer les e-mails provenant de ce nouveau domaine et à mettre à jour leurs systèmes pour en assurer la livraison. Cependant, les utilisateurs de Reddit et les experts technologiques critiquent vivement ce changement, affirmant qu'il contredit l'essence même du service.

Pressions politiques et questions de sécurité

Bien qu'Apple n'ait pas officiellement expliqué les raisons de cette décision, certains analystes y voient un lien avec des situations impliquant les forces de l'ordre. Plus tôt cette année, Apple a fourni au gouvernement les données personnelles d'un utilisateur ayant envoyé une lettre de menace via une adresse anonyme Hide My Email, dans le cadre d'une affaire liée au directeur du FBI, Kash Patel.

De plus, l'administration américaine a récemment augmenté les demandes judiciaires exigeant des entreprises technologiques l'identification des personnes derrière les comptes anonymes. Cette nouvelle mesure d'Apple facilite la séparation des utilisateurs anonymes du flux général, ce qui soulèvera sans doute de nouvelles questions sur l'inviolabilité des données personnelles à l'avenir.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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