Le vaisseau de transport réutilisable Cargo Dragon de SpaceX, fondé par Elon Musk, est revenu sur Terre après avoir achevé avec succès sa mission. La capsule a amerrit en douceur dans l'océan Pacifique, au sud de San Diego, près des côtes de la Californie. La fin de cette mission est considérée comme un événement crucial pour l'exploration spatiale internationale, car elle a rapporté aux scientifiques les résultats d'expériences uniques menées dans l'espace. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com dans son rapport.

Après avoir terminé son vol orbital, le vaisseau a touché la surface de l'eau grâce à un système de parachutes spécial. Après l'amerrissage effectué à 05h08 heure locale, un navire de récupération de SpaceX s'est rendu dans la zone désignée pour récupérer la capsule. Selon ixbt.com, le vaisseau a rapporté sur Terre des cargaisons précieuses pesant environ 1,6 tonne.

Recherches scientifiques et opportunités uniques

La majeure partie de la cargaison retournée se compose d'échantillons d'expériences scientifiques menées par l'équipage de la Station spatiale internationale (ISS). Il convient de noter que le Cargo Dragon est actuellement le seul vaisseau de transport au monde capable de ramener des matériaux de l'ISS vers la Terre. Les autres vaisseaux de transport brûlent généralement dans les couches denses de l'atmosphère, ce qui démontre la supériorité de la technologie de SpaceX.

Ce vaisseau était arrivé à la station le 17 mai de cette année dans le cadre de la mission CRS-34. À l'époque, il avait livré dans l'espace 2,3 tonnes de nourriture, d'équipements essentiels et de matériel scientifique. Après être resté amarré à la station pendant plusieurs semaines, le vaisseau a désormais pleinement accompli sa tâche et a remis les résultats de laboratoire aux spécialistes.

Actuellement, un équipage international de sept personnes poursuit ses activités à bord de la Station spatiale internationale. L'équipe comprend les cosmonautes de Roskosmos Sergey Kud-Sverchkov, Sergey Mikaev et Andrey Fedyaev, les astronautes de la NASA Christopher Williams, Jessica Meir et Jack Hathaway, ainsi que Sophie Adeno, représentante de l'ESA (Agence spatiale européenne).

De tels vols réguliers dans le domaine de l'exploration spatiale assurent non seulement le progrès technologique, mais aussi la stabilité de la coopération internationale. La réutilisation du vaisseau Cargo Dragon contribue à réduire considérablement le coût des vols spatiaux, ce qui pourrait ouvrir à l'avenir de nouvelles opportunités dans l'exploration spatiale pour des pays en développement comme l'Ouzbékistan.