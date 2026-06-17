PayPal ferme sa division venture : restructuration majeure au sein de l'entreprise

PayPal, l'un des leaders du marché mondial des systèmes de paiement, a décidé de mettre fin aux activités de son bras d'investissement, PayPal Ventures. Cette étape s'inscrit dans un processus de restructuration globale au sein de l'entreprise, visant à recentrer l'attention sur les axes fondamentaux du business. Selon TechCrunch, des représentants de la société ont confirmé cette information, précisant que des options stratégiques pour la division venture sont actuellement à l'étude. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

Fondé en 2016, PayPal Ventures a investi dans plus de 80 projets prometteurs au fil du temps. Son portefeuille comprend des noms majeurs tels que la plateforme de trading de cryptomonnaies Talos Global, l'infrastructure fintech Plaid et la banque crypto Anchorage Digital. La division a levé un total de 850 millions de dollars via trois fonds, occupant une place importante dans l'écosystème fintech mondial.

Changements stratégiques et nouvelle direction

La décision de fermer le fonds de venture a été prise après des changements à la direction de l'entreprise. En février, Enrique Lores a pris la tête de PayPal. Selon les observateurs, l'ancien dirigeant Alex Chriss a été remercié car il n'aurait pas su s'adapter aux évolutions du secteur et n'aurait pas atteint les résultats attendus par le conseil d'administration. Le nouveau dirigeant, Enrique Lores, ambitionne de transformer à nouveau l'entreprise en un « géant technologique » et de mettre davantage l'accent sur l'intelligence artificielle (AI).

Selon Fortune, PayPal cherche actuellement des moyens de vendre ses actifs de venture. À cet effet, la banque d'investissement Jefferies a été engagée comme conseiller. L'entreprise prévoit d'améliorer son flux de trésorerie en vendant ses parts sur le marché secondaire et de réallouer les ressources vers des développements internes.

Risques et résultats attendus

Les experts avertissent que la fermeture de PayPal Ventures pourrait engendrer certains risques pour l'entreprise. La division venture servait de fenêtre à PayPal pour observer les innovations fintech émergentes et collaborer avec les startups façonnant l'avenir. Renoncer à cette opportunité pourrait potentiellement nuire à la compétitivité de la société.

De plus, l'entreprise a récemment été confrontée à des problèmes juridiques. Notamment, en 2020, un accord de 30 millions de dollars a été conclu avec le ministère de la Justice concernant un programme de soutien aux minorités. En janvier 2025, l'un des investisseurs a intenté un procès contre PayPal pour discrimination, affaire qui est actuellement en cours.

En conclusion, PayPal s'engage dans une voie d'optimisation de ses activités et de réduction des coûts. D'autres suppressions de postes et changements structurels sont attendus dans les années à venir. L'entreprise entend concentrer tous ses efforts sur l'AI et les technologies de paiement modernes pour restaurer sa position antérieure.