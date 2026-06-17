Google réinvente sa maison connectée grâce à l'IA Gemini

Google revient en force sur le marché des enceintes connectées après une longue pause. L'entreprise a présenté son premier appareil autonome basé sur son système d'IA Gemini : le Google Home Speaker. Il s'agit de la première mise à jour majeure depuis le Nest Audio sorti en 2020, visant à transformer radicalement la manière d'interagir avec les technologies domestiques. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Le nouveau Google Home Speaker n'est pas un simple lecteur de musique ou un interrupteur de lumière, mais un assistant intelligent complet. Selon ixbt.com, l'avantage principal de l'appareil réside dans sa capacité de compréhension du langage naturel. Désormais, les utilisateurs peuvent donner des commandes complexes et multi-étapes. Par exemple, l'IA comprendra du premier coup des phrases telles que « éteins toutes les lumières sauf celle de la chambre » ou « tamise la lumière de la cuisine, mets une musique relaxante et règle un minuteur pour 20 minutes ».

Communication naturelle et capacités de Gemini

L'une des particularités du nouvel appareil est la possibilité de corriger des erreurs pendant le discours. Si vous dites « éteins la machine à café... non, allume-la ! », Gemini exécutera sans hésitation la dernière commande. De plus, 10 nouvelles voix ont été ajoutées, permettant d'avoir des conversations approfondies sur divers sujets, tout comme avec Gemini sur smartphone. La fonction « Continued Conversation » rend les échanges plus fluides en éliminant la nécessité de dire « OK Google » à chaque fois.

Extérieurement, l'appareil ressemble aux modèles précédents, avec un revêtement en tissu 3D et un format compact. Un anneau lumineux spécial est situé à la base, indiquant si l'enceinte vous écoute, réfléchit ou répond. Pour les utilisateurs ouzbeks, cet appareil devrait être essentiel pour créer un écosystème de maison connectée, car il unifie de nombreux autres appareils intelligents via l'application Google Home.

Abonnement Premium et services additionnels

Google a également trouvé un moyen de monétiser ces nouvelles technologies. Bien que les fonctions de base soient gratuites, un abonnement Google Home Premium a été introduit pour des fonctionnalités étendues. Pour 10 dollars par mois ou 100 dollars par an, les utilisateurs bénéficient de :

une communication libre et illimitée via Gemini Live ;

l'analyse des événements enregistrés par les caméras Nest et des réponses aux questions ;

un rapport résumé des événements survenus pendant votre absence.

L'entreprise propose une période d'essai gratuite de 6 mois pour familiariser les utilisateurs avec le nouveau système. Grâce à cette stratégie, Google vise un revenu récurrent non seulement via la vente d'appareils, mais aussi via les services d'IA. Pour l'instant, l'appareil est commercialisé aux États-Unis au prix de 99,99 dollars et devrait bientôt arriver sur les marchés mondiaux, y compris en Asie centrale.