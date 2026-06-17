L'opérateur russe MegaFon, en collaboration avec la société chinoise China Telecom, a mis en service un nouveau canal de communication dorsal à haute vitesse reliant directement Khabarovsk et Hong Kong. L'importance principale de ce projet réside dans le choix du chemin le plus court pour la transmission des données, éliminant ainsi totalement la nécessité d'un transit via les nœuds européens. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com.

Selon les informations d'ixbt.com, les utilisateurs des régions de Sibérie et de l'Extrême-Orient rencontraient auparavant des délais importants lors de l'accès aux plateformes numériques chinoises. Leurs requêtes devaient parcourir un long chemin via la partie européenne de la Russie et des hubs de transport étrangers. La nouvelle ligne permet désormais un échange de trafic direct avec l'infrastructure de China Telecom.

La latence réduite par trois

Grâce au lancement du nouveau canal, le temps de transmission des données (ping) a été réduit de plus de trois fois. Ceci est crucial, notamment pour les messageries, les jeux en ligne et les plateformes de commerce où le facteur temps est primordial. Désormais, les utilisateurs pourront accéder aux services chinois les plus populaires de manière plus stable.

Les spécialistes de MegaFon soulignent que la connexion directe améliorera radicalement la qualité de communication avec les grandes plateformes telles que WeChat, Baidu, Taobao et AliExpress. Cela représente un avantage majeur non seulement pour les utilisateurs ordinaires, mais aussi pour les entreprises en contact numérique régulier avec la Chine.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du développement de l'infrastructure numérique régionale. L'augmentation des canaux de communication directs réduit la dépendance vis-à-vis des centres européens pour l'échange de trafic international et renforce la sécurité du réseau.

Il convient également de noter que cette nouveauté pourrait avoir une importance indirecte pour l'Ouzbékistan et la région d'Asie centrale. L'optimisation des canaux dorsaux passant par la Russie pourrait ouvrir de nouvelles routes et opportunités de collaboration pour les fournisseurs d'accès Internet régionaux.

Actuellement, l'opérateur renforce les routes d'échange de trafic direct avec les principaux réseaux mondiaux. Cette stratégie vise à assurer un accès stable et rapide aux services numériques globaux, et des projets similaires sont attendus dans d'autres directions à l'avenir.