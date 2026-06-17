Les utilisateurs de Yandex Pay peuvent désormais convertir leurs points Plus en espèces

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Les utilisateurs de Yandex Pay peuvent désormais convertir leurs points Plus en espèces

Yandex Pay, le service financier de l'écosystème Yandex, a introduit une nouveauté majeure dans son programme de fidélité. Désormais, les utilisateurs de la plateforme peuvent convertir leurs points Plus accumulés en espèces directement sur leur compte. Cette fonctionnalité élargit considérablement les capacités du service, transformant des bonus virtuels en actifs financiers réels. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Auparavant, les points obtenus pour les achats effectués via la carte Yandex Pay ne pouvaient être dépensés que dans les services de l'écosystème de l'entreprise, comme le service de taxi Yandex Go, Yandex Eats ou Yandex Market. La nouvelle fonction supprime cette restriction, permettant d'utiliser les points pour des dépenses quotidiennes, des paiements dans des cafés ou des magasins.

Taux de change et conditions principales

Selon les informations d'ixbt.com, le taux de conversion des points est fixé à 1 pour 1 : c'est-à-dire que 1 point équivaut à 1 rouble. Cependant, pour utiliser ce service, l'utilisateur doit répondre à certaines exigences. En particulier, la possibilité de convertir les points en espèces n'est ouverte qu'aux utilisateurs ayant atteint le niveau « Or » dans le programme de fidélité « Svoi Plusy » et ayant vérifié leur identité.

Le mécanisme d'utilisation du service est également spécifique : l'utilisateur sélectionne via l'application un achat effectué au cours des 30 derniers jours d'une valeur supérieure à 100 unités et clique sur le bouton « Compenser ». Ensuite, les points sont déduits du compte et le montant équivalent en espèces est reversé sur la carte de l'utilisateur.

Restrictions et exceptions

Le nouveau système comporte certaines restrictions, notamment :

  • Le montant maximal pouvant être compensé par mois est limité à 10 000 unités ;
  • Les points ne peuvent pas être récupérés pour les paiements de services publics (charges) et les dépenses de téléphonie mobile ;
  • Il est obligatoire d'avoir un abonnement Yandex Plus actif.
Cette nouveauté devrait intensifier la concurrence entre les écosystèmes numériques. Compte tenu de la popularité des services Yandex sur le marché, une telle flexibilité financière pourrait stimuler l'expansion des fonctionnalités régionales à l'avenir. Pour l'instant, cette fonction est testée sur les marchés principaux et est considérée comme l'un des moyens les plus efficaces pour encourager les clients fidèles.

Selon les experts, la possibilité de convertir des points virtuels en argent réel augmentera l'intérêt des utilisateurs à utiliser Yandex Pay comme principal moyen de paiement. Cela donne, à son tour, un avantage concurrentiel face aux autres acteurs majeurs du secteur bancaire et de la fintech.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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