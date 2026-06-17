La startup Odyssey valorisée à 1,45 milliard de dollars : l'ère des modèles de monde commence

La startup Odyssey, qui devrait marquer un tournant majeur dans le domaine de l'AI, a levé 310 millions de dollars lors d'un tour de table de série B. En conséquence, la valeur marchande de l'entreprise a atteint 1,45 milliard de dollars, lui conférant officiellement le statut de « licorne ». Ce tour de table a été mené par Natural Capital, avec un fort intérêt de géants technologiques tels qu'Amazon, AMD Ventures et GV (Google Ventures). C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article.

Contrairement aux grands modèles de langage (LLM) basés sur le texte comme ChatGPT, Odyssey travaille sur des « modèles de monde » (world models). Cette technologie collecte des données du monde réel et les simule dans un environnement numérique conformément aux lois de la physique. De tels modèles sont cruciaux non seulement pour la génération d'images, mais aussi pour la robotique et les systèmes de conduite autonome.

Les fondateurs de la startup, Oliver Cameron et Jeff Hawke, sont des experts possédant une vaste expérience dans le domaine des véhicules autonomes. Cameron a précédemment fondé la startup Voyage, qui a été acquise par Cruise (filiale de GM). Hawke a travaillé comme ingénieur chez la célèbre startup britannique Wayve. Leur expertise se reflète dans la méthode de collecte de données du projet Odyssey.

Une approche unique de la collecte de données

Odyssey utilise une méthode similaire à celle de Google Earth pour la collecte de données, mais plus complexe. L'entreprise déploie des employés équipés de caméras spéciales pour parcourir le monde à pied et visualiser l'environnement. Cette méthode permet de couvrir des zones inaccessibles aux voitures, résultant en la création de modèles 3D de haute précision.

Fondée en 2023, l'entreprise propose actuellement plusieurs modèles de monde pour divers secteurs tels que le développement de jeux vidéo et la robotique. Odyssey a attiré l'attention des experts par sa capacité à créer du contenu vidéo riche et interactif à partir de commandes textuelles. Cette technologie devrait révolutionner la réalité virtuelle et l'industrie cinématographique à l'avenir.

Dans le cadre d'un partenariat avec Amazon, Odyssey migre ses modèles vers la plateforme cloud AWS (Amazon Web Services). De plus, la startup optimise ses systèmes pour fonctionner sur les puces AWS Trainium, considérées comme des concurrentes des puces NVIDIA. Cette étape augmente non seulement la puissance de calcul, mais influence également l'équilibre du matériel sur le marché de l'AI.

Outre les fonds de capital-risque, des business angels renommés tels que Jeff Dean, Elad Gil et Kyle Vogt, fondateur de Cruise, ont participé au tour de table. À ce jour, Odyssey a réussi à lever un total de 337 millions de dollars. Selon ixbt.com, ce projet ambitionne de dominer la course à la prochaine génération d'AI : des systèmes capables de comprendre le monde physique.