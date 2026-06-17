Mastodon vise à élargir son audience grâce à une nouvelle fonctionnalité

Mastodon, le réseau social décentralisé, a franchi une étape importante pour devenir un concurrent sérieux face aux géants technologiques tels que X (anciennement Twitter) et Threads. Dans sa nouvelle version, les utilisateurs peuvent désormais envoyer leurs publications sous forme de newsletters par e-mail. Cette nouveauté vise à résoudre le plus grand problème du réseau social ouvert : la croissance de l'audience. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article.

Introduite avec la mise à jour Mastodon 4.6, cette fonctionnalité permet aux auteurs de communiquer directement avec leurs abonnés. Plus important encore, le lecteur n'a pas besoin de s'inscrire sur Mastodon pour recevoir les newsletters. Cela transforme la plateforme, passant d'une simple alternative à X à un écosystème pratique pour les créateurs de contenu indépendants.

Synergie entre e-mail et réseau décentralisé

La communication via le système d'e-mail, éprouvé avec le temps, devrait être l'outil principal pour attirer de nouveaux utilisateurs vers Mastodon. Selon les données de Mastodon, cette fonction est destinée aux grandes organisations médiatiques, aux journalistes indépendants et aux blogueurs. Cela leur permet de bâtir leur audience sans être liés à une seule plateforme et de conserver leurs abonnés en cas de migration vers un autre serveur.

Bien que la limite standard de la plateforme soit de 500 caractères, les administrateurs de serveurs peuvent modifier cette limite. Cela permet d'adapter certains serveurs pour la diffusion d'articles longs et de matériaux analytiques. De plus, une option d'abonnement anonyme a été créée pour les utilisateurs privilégiant la confidentialité.

La nouvelle version apporte non seulement des newsletters, mais aussi un design mis à jour des profils utilisateurs et la fonction « Collections ». Cette fonction fonctionne comme les « Starter Packs » d'autres réseaux, permettant aux utilisateurs de créer et de partager des listes de comptes intéressants.

Actuellement, Mastodon compte plus de 735 000 utilisateurs actifs par mois, et le nombre de comptes dans le système global des réseaux sociaux ouverts (fediverse) dépasse le million. Pour utiliser la nouvelle fonction, les auteurs doivent disposer des permissions nécessaires sur leurs serveurs ou utiliser les services d'hébergement fournis par Mastodon.

Selon les experts, cette étape aidera la plateforme Mastodon à consolider sa place en dehors des écosystèmes Big Tech. Les utilisateurs peuvent désormais suivre les auteurs qu'ils apprécient sans être dépendants d'un réseau social spécifique.