Le plus petit satellite radar au monde commence à transmettre des images de la Terre

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Le plus petit satellite radar au monde commence à transmettre des images de la Terre

Une avancée majeure a eu lieu dans le domaine des technologies spatiales : l'AIST-ST, considéré comme le plus petit satellite radar au monde, a envoyé ses premières images opérationnelles vers la Terre. Ce minuscule appareil, développé par des ingénieurs russes, a prouvé en pratique sa capacité à surveiller la surface de notre planète avec une haute précision depuis l'espace. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com dans son rapport.

Créé par des spécialistes de l'Université de Samara et du Centre de technologies spéciales de Saint-Pétersbourg, l'AIST-ST est le premier satellite radar au format CubeSat. Lancé en orbite le 5 novembre 2024, l'appareil a terminé avec succès ses tests post-vol et a commencé à remplir sa mission principale. Selon ixbt.com, l'appareil a déjà fourni des images de certaines régions du Japon, des canaux de Panama et de Suez, ainsi que de la région de Rosamond aux États-Unis.

Une technologie indépendante de la météo et de l'heure

La principale particularité de ce satellite est son fonctionnement via des ondes radio dans la bande centimétrique. Contrairement aux caméras optiques classiques, cette technologie permet de « voir » clairement la surface de la Terre même à travers d'épais nuages, le brouillard et même dans l'obscurité totale de la nuit. C'est un facteur crucial pour l'agriculture, le suivi environnemental et l'étude des situations d'urgence.

L'AIST-ST établit un record dans l'astronautique mondiale grâce à ses dimensions. Bien que son poids ne soit que d'environ 30 kg, il est équipé d'un radar pleinement opérationnel. Habituellement, des équipements aussi complexes étaient installés sur des vaisseaux spatiaux beaucoup plus grands et lourds. La combinaison d'un petit volume et d'une haute efficacité ouvre la voie à la création de systèmes de surveillance spatiale moins coûteux et plus rapides à l'avenir.

Pour l'instant, les images reçues sont en mode balayage, avec une résolution de 5 mètres par pixel. Les experts soulignent que le satellite passera ultérieurement à un mode d'imagerie plus détaillé, ce qui permettra d'améliorer encore la qualité et la précision des données collectées.

Les données obtenues dans le cadre du projet ont non seulement une importance scientifique, mais aussi économique. Grâce à de tels mini-satellites, il est possible de former une constellation entière, permettant de surveiller n'importe quel point de la surface terrestre en temps réel. Selon le plan, ce petit appareil restera opérationnel pendant au moins un an.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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