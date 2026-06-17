Yurent améliore la précision de ses trottinettes avec ses modules IoT de nouvelle génération

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Yurent améliore la précision de ses trottinettes avec ses modules IoT de nouvelle génération

Yurent, l'un des services de kicksharing leaders en Russie, a commencé à déployer les modules IoT TR10 de nouvelle génération, développés par son propre centre de R&D, dans sa flotte de trottinettes électriques. Cette mise à jour technologique améliore non seulement la qualité de la géolocalisation des appareils, mais réduit également la dépendance de l'entreprise vis-à-vis des fournisseurs externes. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com.

Actuellement, les nouveaux modules ont été installés sur les trottinettes de grandes villes telles que Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan et Ekaterinbourg. Selon ixbt.com, ce projet est une étape stratégique du développement de l'entreprise, permettant un contrôle total sur la fiabilité et la qualité des trackers.

Capacités techniques et stabilité

Les résultats du projet pilote mené dans quatre villes ont montré que les nouveaux appareils ont considérablement augmenté la précision de la géolocalisation. Ceci est crucial pour les utilisateurs lors de la fin du processus de location et pour la détection correcte des géozones. À l'avenir, l'entreprise prévoit de migrer l'ensemble de son parc vers ces nouveaux modules.

Le tracker TR10 est équipé d'un module GPS amélioré qui fonctionne de manière stable même dans des conditions urbaines complexes. De plus, l'antenne optimisée intégrée à l'appareil assure la continuité du signal 4G, réduisant ainsi le risque de perte de connexion avec la trottinette.

Un autre avantage du nouveau module est son microprocesseur puissant et son logiciel spécialement développé. Cette combinaison crée une réserve technique importante pour les mises à jour à distance du système et l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Le logiciel propriétaire augmente également le niveau de sécurité.

Importance sur le marché du kicksharing

Alors que les services de kicksharing deviennent populaires dans des marchés en développement comme l'Ouzbékistan, le passage de grands acteurs comme Yurent à leurs propres technologies intensifie la concurrence dans le secteur. De telles solutions permettent de prolonger la durée de vie des trottinettes et d'élever la qualité du service pour les utilisateurs à un nouveau niveau.

Les experts de Yurent soulignent que l'utilisation de leurs propres développements permet de se protéger contre la conjoncture du marché extérieur et les interruptions dans la livraison des composants. C'est l'un des facteurs clés assurant la stabilité à long terme de l'entreprise.

YurentIoTTechnologieTrottinetteGéolocalisation
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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