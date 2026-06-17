Nouvelle ère pour les réseaux sociaux : les utilisateurs contrôlent désormais les algorithmes

Pendant des années, les géants des réseaux sociaux ont déterminé ce que les utilisateurs devaient voir via leurs algorithmes fermés. Bien que nous ayons pu aimer ou masquer certains posts, le flux de contenu global restait à la discrétion de la plateforme. Cependant, les tendances récentes montrent que les réseaux sociaux cèdent une partie de leur contrôle aux utilisateurs. Grâce à l'AI, chacun pourra désormais « entraîner » personnellement son propre algorithme. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article.

Ce changement marque l'évolution des systèmes de recommandation. Les réseaux sociaux ressemblent désormais moins à la télévision traditionnelle, qui diffuse les mêmes programmes pour tous, et davantage aux services de streaming où l'utilisateur ajuste le contenu selon ses intérêts. Cela permet aux utilisateurs de ne recevoir que les informations qui les intéressent et aux plateformes d'augmenter l'engagement.

Threads et Instagram : nouvelles méthodes de contrôle des algorithmes

Threads, appartenant à Meta, a franchi une étape importante. Le 16 juillet 2026, la plateforme a lancé une nouvelle fonctionnalité nommée « Your Algo ». Cet outil est la suite logique du système « Dear Algo » présenté en février. Auparavant, les utilisateurs tentaient d'influencer le système en écrivant des posts publics du type « Dear Algo, montre-moi plus de podcasts », mais cela peut désormais se faire via des paramètres personnels.

Via la fonction « Your Algo », les utilisateurs peuvent définir confidentiellement les sujets qu'ils souhaitent voir plus ou moins souvent. Le point le plus intéressant est que la durée de validité de cette demande peut être choisie : un, trois ou sept jours. Par exemple, il est désormais possible de ne voir que des actualités sportives pendant le week-end et de limiter temporairement les nouvelles politiques ou stressantes.

Instagram ne reste pas en retrait. Début juin, la plateforme a introduit un outil de contrôle algorithmique unique pour le fil d'actualité, l'Explore et les Reels. Ce système, testé uniquement pour les Reels en décembre 2025, est désormais ouvert à tous les utilisateurs. Dans la section paramètres, via le menu « Your Algorithm », vous pouvez voir ce qu'Instagram pense être vos centres d'intérêt.

Grâce à cet outil, il est possible de supprimer les intérêts mal analysés par le système ou d'en ajouter de nouveaux. Cela rend l'expérience d'utilisation des réseaux sociaux plus qualitative et utile. De même, d'autres grandes plateformes comme TikTok mettent en œuvre des outils permettant aux utilisateurs de réinitialiser (Reset) leurs recommandations à zéro.

En conclusion, les réseaux sociaux cherchent à retenir les utilisateurs plus longtemps en leur accordant plus de liberté. Ces changements sont également très importants pour les utilisateurs en Ouzbékistan, car ils permettront de filtrer plus facilement le contenu inutile et publicitaire du fil d'actualité grâce à l'AI.