La Russie crée un nouveau système pour « aveugler » les satellites Starlink

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La Russie crée un nouveau système pour « aveugler » les satellites Starlink

Des ingénieurs russes ont développé un nouveau système de guerre électronique nommé « Volna Kupol Garant », conçu pour entraver le fonctionnement du système de communication par satellite Starlink. Ce complexe prive les appareils spatiaux de la possibilité d'établir une liaison avec les utilisateurs au sol en transmettant des signaux « parasites » spécifiques. C'est ce qu'a annoncé Dmitriy Kuzyakin, concepteur en chef du Centre de solutions sans pilote complexes (SKBR). C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son article .

Selon l'expert, le système « Volna Kupol Garant » ne se limite pas à couper le canal de communication entre un drone et un satellite. Sa mission principale consiste à « aveugler » directement le satellite Starlink lui-même sur les ondes radio. En conséquence, l'appareil spatial ne peut ni recevoir ni reconnaître les signaux des utilisateurs provenant du sol.

Capacités techniques et principe de fonctionnement

Le système « Volna Kupol Garant » est un complexe puissant équipé d'un réseau d'antennes à balayage électronique. Selon Ixbt.com, cette technologie a été développée en réponse à l'utilisation de la constellation de satellites pour mener des frappes contre la Russie. Le système réduit la sensibilité du satellite, le privant de sa capacité à traiter les données.

Il est connu que le projet Starlink de la société SpaceX, fondée par Elon Musk, a été initialement créé à des fins civiles. Il sert à fournir un internet haut débit aux zones reculées où l'internet par câble traditionnel ou la communication mobile sont inexistants. Cependant, ces dernières années, ce réseau a commencé à être largement utilisé dans les zones de conflits militaires pour commander des drones de combat et établir des communications.

Conflit géopolitique et technologique

Dmitriy Kuzyakin a souligné que si l'entreprise californienne ne prend aucune mesure pour empêcher l'utilisation de son système à des fins militaires, le recours à de tels moyens de guerre électronique devient nécessaire. De telles technologies démontrent l'importance croissante des communications satellitaires dans les guerres modernes.

Pour rappel, des informations ont précédemment circulé selon lesquelles Starlink avait commencé à fournir des services de transmission de données satellitaires en Ukraine en collaboration avec les opérateurs « Kyivstar » et Veon. Le déploiement de ce nouveau système par la Russie pourrait représenter un défi technique sérieux pour les réseaux internet mondiaux basés dans l'espace.

Actuellement, Starlink est la plus grande constellation de satellites au monde. Le nouveau développement russe devrait mettre à l'épreuve la stabilité de ce réseau. Les spécialistes qualifient ce conflit de nouvelle étape d'une « course technologique entre l'espace et la terre ».

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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