Anthropic, l'une des startups leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle, est devenue la première entreprise d'AI à rejoindre la coalition climatique Frontier. Cette étape est considérée comme une action stratégique majeure pour réduire la consommation d'énergie croissante et l'impact environnemental négatif résultant du développement rapide des technologies d'intelligence artificielle. Selon TechCrunch et ixbt.com, Anthropic a pris en charge une partie d'un nouveau montage financier de 915 millions de dollars. C'est ce que rapporte Techcrunch.com.

La coalition Frontier a été créée par des géants technologiques tels que Stripe, Google et Shopify afin de soutenir les technologies de capture du dioxyde de carbone (CO2) de l'atmosphère. Avec l'adhésion d'Anthropic, le fonds total de la coalition a presque doublé pour atteindre 1,8 milliard de dollars. À ce jour, Frontier a signé des contrats de 700 millions de dollars pour l'élimination de 1,8 million de tonnes de carbone via plus de 50 projets.

Intelligence artificielle et responsabilité écologique

Ces dernières années, l'entraînement et l'exploitation de modèles d'AI, notamment des systèmes comme ChatGPT et les bots Claude d'Anthropic, ont nécessité d'énormes quantités d'énergie électrique. Cela a entraîné l'expansion de l'empreinte écologique des entreprises technologiques. Anthropic n'avait publié jusqu'à présent aucun rapport sur le développement durable, mais son adhésion à Frontier marque son premier pas sérieux dans la lutte contre le changement climatique.

Les entreprises achètent des crédits de capture du carbone via Frontier. Ce mécanisme ressemble aux profits et pertes des bilans comptables, permettant à une entreprise de compenser la quantité de gaz nocifs émis par le carbone réabsorbé de l'atmosphère. Ceci est particulièrement crucial pour des secteurs comme l'aviation, où il est actuellement difficile d'être totalement « vert ».

Nouvelle stratégie : la qualité prime sur la quantité

Frontier a annoncé un changement de stratégie, privilégiant désormais les technologies à grande échelle et plus efficaces plutôt que le financement de nombreux petits projets. Selon la nouvelle orientation, la priorité sera donnée aux projets capables d'éliminer au moins un milliard de tonnes métriques (gigatonne) de CO2 par an. La liste des technologies soutenues par la coalition comprend :

La capture directe du carbone dans l'air (Direct Air Capture) ;

La séquestration du carbone en accélérant l'altération naturelle des roches ;

L'absorption des gaz en réduisant l'acidité de l'eau des océans ;

La production de bio-huiles et la valorisation de la biomasse.

Selon les experts, l'entrée d'entreprises comme Anthropic dans ce domaine stimulera la formation d'une nouvelle industrie de capture du carbone. Cependant, les représentants de Frontier soulignent que ces projets ne seront pas financés indéfiniment. Chaque startup signant un nouveau contrat doit prouver qu'elle pourra devenir autosuffisante à l'avenir, sans subventions étatiques.

De telles initiatives mondiales sont également cruciales pour les régions sensibles au changement climatique, comme l'Ouzbékistan. L'accroissement de la responsabilité écologique des corporations technologiques mondiales créera les conditions d'un développement de l'économie numérique sans nuire à l'environnement.