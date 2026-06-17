Star Age présente Xhand 1 Pro, une main robotique aux mouvements humains

Dans le domaine de la robotique, reproduire les mouvements délicats de la main humaine reste l'un des défis les plus complexes. La société Star Age a franchi une étape majeure dans cette direction en présentant sa nouvelle main robotisée Xhand 1 Pro, dotée de 21 degrés de liberté. Ce dispositif peut non seulement effectuer des gestes complexes, mais permet également de saisir des objets de formes variées avec une extrême précision. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son information est-il précisé.

Selon les données d'ixbt.com, le principal avantage du nouveau développement réside dans sa mobilité. L'angle d'extension maximal des doigts est de 135 degrés, et le diamètre de saisie dépasse 160 millimètres. Ces indicateurs permettent au robot de tenir fermement d'une seule main non seulement de petits détails, mais aussi des objets volumineux et lourds comme un ballon de basket.

Haute sensibilité et capteurs tactiles

Le modèle Xhand 1 Pro est équipé de 18 capteurs tactiles couvrant entièrement le bout des doigts, les pulpes et la zone de la paume. Ces capteurs fonctionnent conjointement avec des capteurs de pression capacitifs. En conséquence, l'appareil est capable de mesurer une force sur une large plage allant de 0,1 à 25 Newtons.

Cette technologie garantit que le robot ne dommage pas les objets ultra-délicats et fragiles, tels que des œufs ou des récipients en verre, lors de leur manipulation. La précision de la mesure de la pression, atteignant 0,01 Newton, est considérée comme un résultat très élevé du point de vue de l'ingénierie. L'erreur de mouvement de chaque articulation est contrôlée dans une limite de seulement ±0,25 millimètre.

Durabilité et applications pratiques

Les fabricants ont accordé une attention particulière à la longévité de l'appareil. Les articulations du Xhand 1 Pro ont passé avec succès plus de 200 000 cycles de tests sous charge en laboratoire. Cela témoigne de la capacité du robot à fonctionner pendant longtemps sans panne dans les secteurs industriels et des services.

Selon les experts, de telles technologies pourraient révolutionner les domaines suivants à l'avenir :

Le contrôle à distance d'opérations chirurgicales complexes en médecine ;

Le tri de marchandises de différentes tailles dans les entrepôts ;

L'utilisation comme robots assistants dans les tâches ménagères ;

La création de manipulateurs remplaçant la main humaine dans des environnements dangereux.

Alors que l'intérêt pour la robotique croît également sur le marché ouzbek, les développements de sociétés comme Star Age serviront sans doute de modèles technologiques importants pour les startups et les ingénieurs locaux. Pour l'instant, aucune information précise n'a été communiquée concernant le prix de vente au détail et les délais de livraison de l'appareil.