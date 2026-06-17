Nouveau nom dans l'espace : l'astéroïde Howaiho rend hommage à un pompier héroïque

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Nouveau nom dans l'espace : l'astéroïde Howaiho rend hommage à un pompier héroïque

Le comité des petits corps célestes de l'Union astronomique internationale a officiellement décidé de nommer l'astéroïde 34871 Howaiho. Cette décision a été prise pour immortaliser la mémoire du pompier Ho Waiho, décédé dans l'exercice de ses fonctions lors d'un incendie tragique à Hong Kong. C'est un nouvel exemple de la tradition consistant à nommer des objets spatiaux en symbole de courage et de sacrifice humain. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'initiative de nommer cet astéroïde a été prise par l'astronome amateur canadien William Yon Kwun Yu. Ce scientifique, d'origine hongkongaise et exerçant actuellement aux États-Unis, avait découvert ce corps céleste pour la première fois le 18 octobre 2001. Des années plus tard, il a décidé de lier sa découverte au nom d'une personne ayant fait preuve d'héroïsme dans son pays d'origine.

La tragédie incendie la plus terrible de l'histoire de Hong Kong

L'incendie qui a coûté la vie à Ho Waiho s'est déclaré fin novembre 2025 dans le complexe résidentiel Wang Fuk Court, dans le district de Tai Po à Hong Kong. Cette catastrophe, qui a duré plusieurs jours, a touché sept des huit immeubles de grande hauteur du complexe. En conséquence, 1 736 appartements ont été entièrement détruits et près de 5 000 personnes se sont retrouvées sans abri. 168 personnes ont péri dans cet événement tragique, dont Ho Waiho, seul sauveteur.

Selon les experts, cet incendie est enregistré comme l'événement le plus meurtrier survenu dans des immeubles résidentiels dans l'histoire de Hong Kong. La propagation rapide du feu a été causée par des travaux de rénovation en cours dans les bâtiments. Les filets de construction installés sur les façades et les matériaux inflammables ont permis au feu de se propager instantanément sur plusieurs étages.

Règles de sécurité et reconnaissance spatiale

Selon les données de l'enquête préliminaire, de graves violations des règles de sécurité sur le site ont amplifié l'ampleur de la tragédie. Selon Ixbt.com, Ho Waiho a mis sa vie en danger pour sauver des personnes piégées dans les flammes et est resté fidèle à son devoir jusqu'à la dernière minute. Son courage est désormais reconnu non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace.

Le processus de nommage des astéroïdes comprend des étapes scientifiques complexes, où la proposition du découvreur et la conclusion de l'Union astronomique internationale jouent un rôle crucial. Alors que l'astéroïde Howaiho orbitera désormais dans le système solaire, il rappellera à l'humanité les héros qui ont sacrifié leur vie pour celle des autres. De telles mesures sont d'une grande importance pour tirer des leçons des événements tragiques et valoriser le travail des professionnels dévoués.

AstéroïdeEspaceHong KongIncendieHowaiho
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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