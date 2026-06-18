Anthropic dépasse OpenAI pour la première fois sur le marché corporate

La concurrence dans le domaine de l'AI a franchi une nouvelle étape : à la fin du mois de mai, Anthropic a réussi pour la première fois à dépasser son principal concurrent, OpenAI, en termes de part des dépenses professionnelles. Selon les données de la plateforme Ramp, la part d'Anthropic dans les fonds dépensés par les clients corporate pour les services d'AI a atteint 41 %, tandis que celle d'OpenAI était de 39,5 %. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com dans son rapport.

Le succès de l'entreprise s'explique notamment par la forte demande pour la famille de modèles Claude Opus. Les entreprises utilisent largement ces modèles via API pour la programmation et des tâches analytiques complexes. Sur fond de croissance des indicateurs financiers, Anthropic a attiré 65 milliards de dollars d'investissements, et la valeur totale de l'entreprise est estimée à 965 milliards de dollars. De plus, l'entreprise se prépare à un IPO (introduction en bourse) après son premier trimestre rentable.

Tensions avec la Maison Blanche et restrictions d'exportation

Malgré des indicateurs financiers positifs, Anthropic a fait face à un sérieux conflit réglementaire avec le gouvernement américain. L'administration du président Donald Trump a envoyé une demande officielle limitant l'utilisation des nouveaux modèles. Plus précisément, l'utilisation des modèles Mythos 5 et Fable 5 est interdite aux non-citoyens américains, y compris aux employés étrangers de l'entreprise.

Sous cette pression, Anthropic a été contrainte de retirer ces modèles du marché. Bien que cela ait été officiellement justifié par des restrictions d'exportation, les experts du secteur y voient des vulnérabilités dans les systèmes de sécurité du modèle Fable 5. Auparavant, l'entreprise elle-même avait exprimé des inquiétudes quant au fait que ses modèles les plus puissants puissent être utilisés pour rechercher des erreurs logicielles ou à des fins dangereuses, limitant ainsi leur accès.

Les tensions avec le gouvernement sont encore plus profondes. En mars de cette année, l'administration américaine a inscrit Anthropic sur la liste des fournisseurs à haut risque pour la chaîne d'approvisionnement. Cela fait suite au refus de l'entreprise de fournir ses modèles pour la création de systèmes de surveillance de masse et d'armes autonomes.

Incertitudes futures et perspectives d'IPO

Actuellement, le secteur corporate continue d'investir dans des modèles fiables comme Claude Opus. Pour les représentants du business, l'augmentation de la productivité grâce à l'AI reste plus importante que les pressions politiques. Cependant, la situation politique entourant Anthropic pourrait assombrir les plans d'entrée en bourse de l'entreprise.

Les experts soulignent que la croissance des indicateurs commerciaux et la pression politique simultanée créent une incertitude pour les investisseurs. D'un côté, l'entreprise acquiert un leadership technologique, et de l'autre, elle doit supporter des processus de réglementation complexes sous contrôle étatique. Ce sera l'un des facteurs principaux influençant la valeur boursière de l'entreprise à l'approche de l'IPO.