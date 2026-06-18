Notifications rétablies pour les utilisateurs d'iPhone sur le messager Max

·21·Technologie
Notifications rétablies pour les utilisateurs d'iPhone sur le messager Max

Les utilisateurs du messager russe Max sur les appareils iPhone ont désormais la possibilité de rétablir les notifications perdues. L'application, retirée de l'App Store d'Apple et soumise à des restrictions, restaure désormais ses fonctionnalités grâce aux technologies web. C'est ce qu'a rapporté la publication ixbt.com. À ce sujet, Ixbt.com informe .

Pour rappel, le 3 juin de cette année, l'application Max a été officiellement retirée de l'Apple App Store. À l'époque, Apple a justifié cette décision par les restrictions liées aux sanctions en vigueur. En conséquence, non seulement le téléchargement de l'application a été bloqué, mais les notifications de nouveaux messages ont également cessé de fonctionner sur les versions installées.

Guide pour activer les notifications

Actuellement, pour rétablir les notifications, les utilisateurs doivent utiliser une version web spéciale du messager. Le processus s'effectue via le navigateur Safari. Tout d'abord, l'utilisateur doit accéder au site via l'adresse web.max.ru et s'authentifier avec son numéro de téléphone.

Une fois connecté, il faut appuyer sur le bouton « Partager » (Share) en bas du navigateur Safari, puis sélectionner l'option « Sur l'écran d'accueil » (Add to Home Screen) dans le menu. Ensuite, une icône distincte du messager apparaîtra sur le bureau de l'iPhone et fonctionnera comme une application indépendante.

Lors de la reconnexion via le nouveau raccourci, l'appareil demandera l'autorisation à l'utilisateur d'envoyer des notifications. Si cette demande est acceptée, les informations sur les nouveaux messages s'afficheront à l'écran comme dans les applications classiques. Cette méthode permet de contourner les restrictions de la boutique d'Apple.

Cette situation prouve une fois de plus l'importance croissante de la technologie PWA (Progressive Web Apps) dans le monde technologique. Cette expérience peut également être intéressante pour les utilisateurs ouzbeks car, lorsque certaines applications bancaires et financières sont supprimées en raison de sanctions, ces solutions web deviennent souvent le seul recours.

Pour l'instant, Apple n'a pas pris de mesures drastiques contre cette méthode, bien qu'il soit possible que l'entreprise limite les capacités des applications web à l'avenir, invoquant la sécurité de l'écosystème. Néanmoins, l'équipe du messager Max mobilise toutes les ressources techniques pour conserver son audience.

AppleiPhoneMaxMessagerieTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Xiaomi présente la première machine à café portable Mijia pour vos déplacementsXiaomi présente la première machine à café portable Mijia pour vos déplacementsAujourd'hui, 19:54Fraude massive dans les boutiques d'applications : comment le réseau Genesis Tech a été démasquéFraude massive dans les boutiques d'applications : comment le réseau Genesis Tech a été démasquéAujourd'hui, 19:52Sharge lance une nouvelle batterie externe basée sur des cellules de batteries automobilesSharge lance une nouvelle batterie externe basée sur des cellules de batteries automobilesAujourd'hui, 19:51Dépendance à l'IA : les dirigeants mondiaux s'inquiètent des restrictions technologiques des États-UnisDépendance à l'IA : les dirigeants mondiaux s'inquiètent des restrictions technologiques des États-UnisAujourd'hui, 19:25Anthropic dépasse OpenAI pour la première fois sur le marché corporateAnthropic dépasse OpenAI pour la première fois sur le marché corporateAujourd'hui, 19:25Star Age présente Xhand 1 Pro, une main robotique aux mouvements humainsStar Age présente Xhand 1 Pro, une main robotique aux mouvements humainsHier, 18:59
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti