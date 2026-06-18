Fraude massive dans les boutiques d'applications : comment le réseau Genesis Tech a été démasqué

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Fraude massive dans les boutiques d'applications : comment le réseau Genesis Tech a été démasqué

La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Genesis Tech, l'un des plus grands réseaux de fraude sur le marché des applications mobiles. Cette affaire illustre à quel point la tromperie des utilisateurs via les services d'abonnement est devenue complexe et systémique dans le monde des technologies modernes. L'entreprise est accusée d'avoir détourné illégalement des centaines de millions de dollars via un réseau de sociétés écrans. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

Selon les données de la FTC, Genesis Tech a utilisé des dizaines de filiales enregistrées à Chypre et opérant en Ukraine pour masquer sa véritable identité. Ce réseau comprenait des applications de fitness telles que MadMuscles, Harna et Unimeal, des services comme PDF Guru et PDF Master, ainsi que les applications Nebula (astrologie) et Wisey (productivité). Rien que cinq filiales principales ont généré des revenus d'environ 250 millions de dollars entre 2023 et mi-2025.

Un schéma de dissimulation complexe

Ce réseau frauduleux a utilisé des méthodes extrêmement astucieuses pour contourner les systèmes de contrôle de géants technologiques comme Apple et Google. Genesis Tech a continuellement ouvert de nouvelles entités juridiques et des comptes marchands (merchant accounts). De cette manière, ils ont réussi à échapper aux programmes de surveillance anti-fraude pendant des années. Les fonds ont ensuite disparu sans laisser de trace via divers transferts internationaux.

Selon ixbt.com, sur une période de 12 mois se terminant en septembre 2025, le total des transactions passées par tous les comptes PayPal liés à l'entreprise a atteint 700 millions de dollars. Ces chiffres confirment l'ampleur de la fraude et les dommages financiers sérieux causés aux utilisateurs ordinaires.

L'impossibilité de se désabonner

Le principal danger des applications de Genesis Tech résidait dans leur fonctionnement en mode « piège ». Les services étaient proposés aux utilisateurs gratuitement ou à un prix très bas, mais dès l'inscription, des abonnements coûteux étaient automatiquement activés. Pire encore, le bouton de désabonnement était délibérément supprimé ou caché dans les applications et sur les sites web. Dans de nombreux cas, des fonds ont été prélevés sans autorisation pour des services supplémentaires ou des produits achetés une seule fois ont été facturés deux fois.

Cette situation constitue également un avertissement important pour les utilisateurs. Ces schémas de fraude « intelligents » se multiplient sur l'App Store et Google Play. Les experts recommandent de vérifier le développeur avant de télécharger toute application et de ne pas lier de cartes bancaires à des abonnements suspects. L'affaire est actuellement examinée par le tribunal du district nord de Californie, où un groupe de personnes, dont les dirigeants Stamatis Skianis et Oksana Kucher, devrait être tenu responsable.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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