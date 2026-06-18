Sharge lance une nouvelle batterie externe basée sur des cellules de batteries automobiles

La société Sharge, connue sur le marché des gadgets modernes pour son design non conventionnel et ses solutions technologiques de pointe, a présenté un nouveau type de batterie externe (power bank). Cet appareil attire l'attention des passionnés de technologie non seulement par sa compacité, mais aussi parce qu'il est équipé d'éléments de batterie utilisés dans les véhicules électriques. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, la principale particularité du nouvel appareil réside dans les cellules de batterie de type 21700 installées à l'intérieur. Il convient de noter que ce type de sources d'énergie est largement utilisé dans la fabrication des véhicules électriques modernes, y compris les voitures Tesla. Cela témoigne de la longévité de l'appareil et de sa haute densité énergétique.

La capacité de l'appareil est de 10 000 mAh et il prend en charge la charge rapide avec une puissance de 45 W. De plus, il est compatible avec les protocoles PD 3.0 et SCP, ce qui permet de charger efficacement non seulement des smartphones, mais aussi des tablettes et certains ordinateurs portables. La recharge de la batterie elle-même s'effectue à une puissance de 30 W.

Conception innovante et durabilité

Afin d'offrir plus de commodité aux utilisateurs, les ingénieurs de Sharge ont intégré un câble Type-C de 60 centimètres à l'appareil. Ce câble sort du boîtier grâce à un mécanisme spécial et revient en place après utilisation. Le fabricant précise que ce mécanisme peut supporter 30 000 cycles d'extension, ce qui signifie que l'appareil est extrêmement durable pour un usage quotidien intensif.

En outre, l'appareil est équipé d'un écran LCD couleur de 1,14 pouce. Cet écran de 240 x 135 pixels affiche en temps réel des informations cruciales telles que le niveau de charge, l'intensité du courant, la tension et le temps restant pour la charge. Une telle fonctionnalité permet à l'utilisateur de contrôler totalement le processus.

L'appareil pèse seulement 235 grammes, ce qui en fait un compagnon idéal pour les voyages et les déplacements quotidiens. En plus du câble intégré, le boîtier dispose de ports USB-A et USB-C supplémentaires, permettant de charger plusieurs gadgets simultanément.

Sur le marché ouzbek, les produits de la marque Sharge gagnent en popularité grâce à leur design transparent et leur qualité. Le fait que le nouveau modèle soit équipé d'éléments répondant aux normes de l'industrie automobile devrait encore accroître sa compétitivité sur le marché.