Xiaomi présente la première machine à café portable Mijia pour vos déplacements

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Xiaomi présente la première machine à café portable Mijia pour vos déplacements

Xiaomi, connue dans le monde technologique pour son vaste écosystème, a dévoilé son dernier appareil innovant. Lancée sous la marque Mijia, cette nouvelle machine à café portable permet désormais aux amateurs de café de profiter de leur boisson préférée n'importe où — que ce soit lors d'un long voyage ou en pleine nature. Cet appareil compact attire l'attention non seulement par sa commodité, mais aussi par ses capacités techniques. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son .

Selon les informations de la publication ixbt.com, le nouvel appareil est désormais ouvert aux précommandes sur le marché chinois. Bien que le prix officiel soit fixé à 799 yuans (environ 118 dollars), les premiers acheteurs peuvent se le procurer avec une remise à 559 yuans (environ 88 dollars). On s'attend à ce que ce gadget arrive bientôt pour les passionnés de technologie en Ouzbékistan via les plateformes de commerce international.

Caractéristiques techniques et design

La machine à café portable Mijia possède des dimensions ultra-compactes : elle mesure 24,5 cm de hauteur et seulement 7,15 cm de diamètre. Ces dimensions permettent de la transporter dans un sac comme un simple thermos. Le principal atout de l'appareil est sa pompe puissante capable de générer une pression de 20 bar. Cette valeur est proche de celle des machines à café professionnelles, permettant de révéler pleinement l'arôme et la saveur du café.

L'appareil est universel, compatible aussi bien avec des capsules spéciales qu'avec du café moulu. Selon le fabricant, il ne faut que 45 secondes pour préparer une boisson chaude ou froide. C'est un facteur crucial pour les utilisateurs modernes qui apprécient leur temps.

Autonomie et recharge

Le gadget intègre trois batteries d'une capacité totale de 7500 mAh. L'appareil se recharge via un port USB-C moderne avec une puissance de 45 W. Le processus de récupération d'énergie est également rapide : 30 minutes suffisent pour passer de 20 % à 80 %, et une charge complète prend 80 minutes. Il peut également être alimenté via une batterie externe (Power Bank).

La consommation d'énergie de l'appareil peut varier selon le mode d'utilisation :

  • Si de l'eau préchauffée est versée dans l'appareil, jusqu'à 400 tasses de café peuvent être préparées avec une seule charge ;
  • Si la machine doit chauffer l'eau elle-même, la batterie suffit pour environ 3 tasses de boisson ;
  • Le boîtier est protégé contre l'humidité et la poussière selon la norme IP55.

En conclusion, cette nouveauté de Xiaomi est idéale pour les adeptes d'un mode de vie actif et les voyageurs. On s'attend à ce que la machine à café portable apparaisse prochainement sur le marché mondial et lance une nouvelle tendance dans la culture du café.

XiaomiMijiaTechnologieGadgetMachine à Café
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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