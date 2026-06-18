L'investisseur renommé Roelof Botha rejoint le conseil d'administration de SpaceX

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L'investisseur renommé Roelof Botha rejoint le conseil d'administration de SpaceX

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, a décidé d'élargir la composition de son conseil d'administration. Selon un rapport officiel soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Roelof Botha, ancien dirigeant du fonds de capital-risque Sequoia Capital, a été nommé membre du conseil d'administration de SpaceX. Cette nomination a été annoncée moins d'une semaine après la plus importante introduction en bourse (IPO) de l'histoire de l'entreprise. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Roelof Botha ne sera pas seulement membre du conseil d'administration, mais siégera également au sein du comité d'audit de l'entreprise. Les représentants de SpaceX ont souligné que l'expérience pluriannuelle de Botha et son expertise dans la gestion de sociétés cotées contribueront à perfectionner la gouvernance d'entreprise. Son mandat est prévu jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

Une connaissance et une collaboration durable depuis l'époque de PayPal

Il est intéressant de noter que les chemins de Roelof Botha et d'Elon Musk se sont croisés il y a un quart de siècle. En 2000, lorsque Botha a commencé à travailler pour le système de paiement PayPal, Musk était le directeur général de l'entreprise. Bien que Musk ait été contraint de quitter la société à l'époque, leurs relations professionnelles ont perduré. Après le départ de Botha de la direction de Sequoia Capital à la fin de l'année dernière, son intégration au projet SpaceX est vue comme une suite logique.

Le fonds Sequoia Capital avait investi dans SpaceX en 2019. Selon les données, jusqu'au processus d'IPO, le fonds détenait une part de 1,5 % du géant spatial. Aujourd'hui, la valeur marchande de cette part est estimée à plus de 20 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des investissements les plus réussis du marché du capital-risque.

Composition du conseil et importance stratégique

Avec l'arrivée de Botha, le conseil d'administration de SpaceX compte désormais neuf membres. Le conseil comprend actuellement les représentants les plus proches et les plus fiables d'Elon Musk, notamment des experts chevronnés tels qu'Antonio Gracias, Luke Nosek et la directrice des opérations de SpaceX, Gwynne Shotwell. Donald Harrison, directeur exécutif de Google, siège également au conseil.

Selon les experts, l'ajout d'un financier et stratège de ce niveau au conseil intervient à une étape cruciale pour SpaceX. L'entreprise ne doit plus seulement être une startup réalisant des projets privés, mais doit accroître sa transparence et sa responsabilité en tant qu'acteur majeur du marché public. L'expérience de Roelof Botha dans le domaine de l'audit devrait être déterminante sur ces questions.

Pour l'instant, Botha n'a fait aucune déclaration officielle concernant cette nomination. Cependant, les documents fournis par SpaceX démontrent que l'entreprise accorde une attention sérieuse à la garantie de sa stabilité financière à long terme. De tels changements renforceront sans aucun doute la confiance des investisseurs sur le marché des technologies spatiales.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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