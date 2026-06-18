La startup Pixi lance des personnages AR interactifs pour iMessage

Dans le monde de la communication numérique, l'ère des stickers, des GIF et des simples emojis touche à sa fin. La startup Pixi a lancé une nouvelle application iOS pour les utilisateurs d'iMessage, transformant les messages en une expérience de réalité augmentée (AR) interactive. Grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent s'envoyer non seulement du texte, mais aussi des personnages virtuels basés sur l'AI qui s'animent via la caméra de l'iPhone. C'est ce qu'indique Techcrunch.com message donne.

La principale différence de l'application Pixi est que les personnages AR ne sont pas de simples images statiques, mais des créatures numériques capables de percevoir leur environnement et de réagir en temps réel. Par exemple, un chat virtuel réagira si un vrai chien apparaît dans la pièce. Selon TechCrunch, tous les processus visuels et audio sont traités directement sur l'appareil pour garantir la confidentialité de l'utilisateur.

Fusion de l'AI et de l'AR

Le fondateur du projet, Mark Drummond, ancien employé d' Apple et des studios DreamWorks Animation, a souligné que l'application a été créée pour apporter un sentiment de présence vivante et de sincérité aux conversations numériques. Au lieu d'un simple souhait d'anniversaire, l'utilisateur peut envoyer un personnage virtuel comme cadeau interactif à un ami. Cela permet d'établir un lien émotionnel unique, même à distance.

Dans la version présentée de l'application, il a été révélé qu'un chat virtuel peut modifier son comportement en fonction des expressions faciales de l'utilisateur. Si l'utilisateur sourit, le personnage le remarque et termine son intervention. Actuellement, les options suivantes sont disponibles pour les utilisateurs :

Des personnages de robot et de chat réagissant à la voix et aux mouvements ;

Un personnage d'enveloppe interactive qui poursuit l'utilisateur ;

Des jeux comme le "morpion" et "whack-a-mole" jouables dans l'environnement AR.

Plans futurs et collaborations avec des marques

L'équipe de Pixi prévoit d'augmenter considérablement le nombre de personnages à l'avenir. L'objectif est de créer une plateforme ouverte où de grands studios, des marques et des créateurs indépendants peuvent placer leurs propres personnages. Cette méthode est envisagée comme un outil marketing pour les premières de nouveaux films ou les lancements de produits. Par exemple, la marque M&Ms pourrait promouvoir sa nouvelle saveur via ces personnages interactifs.

De plus, la startup travaille sur la possibilité pour les utilisateurs de créer leurs propres personnages virtuels personnalisés. Selon Mark Drummond, cette technologie deviendra un nouveau format de communication moderne remplaçant les anciennes cartes de vœux électroniques et exploitant pleinement les capacités de l'iPhone. L'application est actuellement disponible au téléchargement sur l'App Store.