Nouvelle expédition vers la Station spatiale internationale : l'équipage passe les examens finaux

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Nouvelle expédition vers la Station spatiale internationale : l'équipage passe les examens finaux

Avant le départ de la prochaine expédition à long terme vers la Station spatiale internationale (ISS), la phase la plus critique de la préparation a commencé. Les cosmonautes et astronautes effectuent des exercices d'examen complexes sur les simulateurs du vaisseau Soyuz et du segment russe de la station au Centre d'entraînement en Russie. Ce processus est un test décisif pour déterminer si l'équipage est prêt pour les conditions réelles de vol. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'équipage principal se compose des cosmonautes de Roskosmos Petr Dubrov et Anna Kikina, ainsi que de l'astronaute de la NASA Anil Menon. Au cours de ces exercices de deux jours, les spécialistes doivent démontrer non seulement les opérations de vol standard, mais aussi leurs compétences pour gérer des situations d'urgence imprévues. Le système simule artificiellement des pannes techniques et des défaillances des systèmes de bord pour tester la capacité de l'équipe à travailler sous stress.

Scénarios complexes et préparation des doublures

Le groupe de doublures n'est pas en reste. Dmitriy Petelin, Konstantin Borisov et la représentante de la NASA Denise Burnham s'exercent sur le simulateur du vaisseau de transport Soyuz pour toutes les étapes du vol — du lancement à l'amarrage à la station et au retour d'urgence sur Terre. Selon ixbt.com, toute erreur à ce stade pourrait entraîner l'exclusion de l'équipage du vol.

L'accent est mis sur la cohésion d'équipe lors des examens. Dans l'espace, le temps est limité et toute panne d'équipement peut représenter un risque vital. Par conséquent, les simulations sont rendues aussi réalistes que possible, et chaque mouvement des cosmonautes est strictement surveillé.

Programme scientifique : Robots et recherches biologiques

La future expédition vise non seulement à assurer le fonctionnement de la station, mais aussi à mener une série d'expériences scientifiques importantes. Avant le vol, les membres de l'équipage ont présenté les projets principaux suivants :

  • « Gazoanalizator-FS » — un système de contrôle de la composition de l'atmosphère à l'intérieur de la station pour assurer la sécurité de l'environnement respiratoire ;
  • « Teledroid » — le travail avec des systèmes robotisés anthropomorphes conçus pour effectuer des opérations dans l'espace ouvert et en conditions orbitales ;
  • « Cytomechanarium » — une expérience de biomédecine analysant l'effet des facteurs spatiaux sur les organismes vivants en étudiant le développement des mouches drosophiles.
Les résultats de ces recherches serviront de base médicale et technique pour les futurs vols spatiaux longue distance, notamment les missions vers Mars ou la Lune. En particulier, les tests en robotique sont une étape cruciale pour l'automatisation des travaux spatiaux extérieurs dangereux pour la vie humaine.

La réussite des exercices d'examen finaux signifie l'octroi de l'autorisation officielle de vol spatial pour l'équipage. Les connaissances et compétences acquises à ce stade sont la seule garantie pour résoudre toute complexité en situation réelle en orbite.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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