La Russie termine les tests pour sa première ligne ferroviaire à grande vitesse

Les Chemins de fer russes (RJD) ont terminé avec succès les tests du réseau de contact destiné à la première ligne à grande vitesse (VSM) du pays reliant Moscou et Saint-Pétersbourg. Cette étape technologique est cruciale pour permettre aux trains d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 400 km/h. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les représentants du holding ont confirmé que tous les composants du réseau de contact KS-400 répondent pleinement aux spécifications techniques et aux exigences de sécurité. Selon la publication ixbt.com, la décision finale de lancer la production en série de ces pièces a été prise sur la base des résultats des tests.

Technologies locales et tests complexes

Les travaux pratiques sur ce projet ont débuté il y a près d'un an, en août 2024. Les tests ont été effectués sur une section expérimentale spéciale de 800 mètres. Les experts ont minutieusement vérifié la compatibilité de tous les éléments du réseau, la tension des câbles et leur résistance aux vitesses extrêmes.

Les dispositifs de diagnostic stationnaires du système ont également été testés. 32 capteurs spéciaux ont été installés sur le site expérimental pour enregistrer divers états du réseau de contact en temps réel. De telles solutions de haute technologie garantiront la sécurité du trafic ferroviaire à l'avenir.

L'ampleur du projet et la chaîne de production sont également remarquables. Selon les données de RJD, environ 80 entreprises ont participé à la fabrication des composants du réseau de contact. Au total, plus de 800 pièces différentes et solutions d'ingénierie ont été développées.

Le temps de trajet sera réduit de moitié

La construction de la première ligne à grande vitesse en Russie devrait être entièrement achevée en 2028. Cette ligne, d'une longueur totale de 679 kilomètres, portera la liaison de transport entre Moscou et Saint-Pétersbourg à un niveau totalement nouveau.

Actuellement, le trajet entre les deux villes prend environ quatre heures en train rapide, mais avec la mise en service de la nouvelle ligne, les passagers pourront atteindre leur destination en un peu plus de 2 heures. Cela renforcera les liens économiques interrégionaux tout en créant une alternative viable au transport aérien et routier.