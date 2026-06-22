Révolution des écrans OLED : des scientifiques atteignent une pureté des couleurs de niveau laser

Un véritable tournant est attendu dans le monde des technologies d'affichage modernes. Des chercheurs de l'Université de Kyoto ont réussi à créer un nouveau type de molécule organique maximisant la pureté des couleurs pour les panneaux OLED. Selon les résultats de l'étude publiée dans la revue Science, cette découverte propulsera la qualité d'image des écrans de smartphones et de téléviseurs vers un tout nouveau niveau. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Actuellement, les diodes LED et OLED utilisées sont basées sur une émission à large bande. Cela signifie que chaque couleur produite par l'écran n'est pas composée d'une seule longueur d'onde précise, mais d'un spectre de plusieurs ondes. C'est pourquoi, même sur les appareils flagships les plus coûteux, la saturation des couleurs n'est pas parfaite. L'objectif principal des scientifiques était de rétrécir ce spectre et de rendre la couleur aussi précise qu'un faisceau laser.

Nouvelle structure moléculaire et découverte du m-CzB10-Mes

Le groupe de chercheurs dirigé par Takuji Hatakeyama a travaillé sur des émetteurs à « résonance multiple ». En étendant spatialement la structure moléculaire, ils ont réussi à réduire la dispersion de l'énergie d'émission. Il en a résulté une structure complexe en « escalier » nommée m-CzB10-Mes. Cette structure est un cadre nanocarbone unique dans lequel les atomes de bore sont positionnés.

La synthèse de tels composés est considérée comme un processus extrêmement complexe en science. Cependant, selon ixbt.com, l'équipe a réussi à introduire 10 atomes de bore simultanément dans la molécule en utilisant la méthode de « borylation one-shot ». Cela représente une avancée technologique majeure, car elle simplifie considérablement le processus de production.

Pureté de niveau laser et perspectives d'avenir

Les tests effectués en laboratoire ont montré que le spectre d'émission généré par la nouvelle molécule est si étroit qu'il se rapproche de la pureté des rayons laser. De plus, elle possède des propriétés de fluorescence retardée activée thermiquement (TADF). Cela contribue non seulement à améliorer la pureté des couleurs des appareils OLED, mais aussi leur efficacité énergétique.

Il convient de noter que des défis subsistent pour l'intégration de cette nouvelle technologie dans des appareils réels. Lorsque les molécules interagissent à l'état solide, un léger élargissement du spectre d'émission a été observé. Les scientifiques travaillent actuellement sur le contrôle de cette interaction intermoléculaire.

Cette découverte pourrait définir de nouveaux standards pour les écrans produits à l'avenir par Apple, Samsung et d'autres géants technologiques. Si les chercheurs parviennent à garantir pleinement la stabilité des molécules, nous verrons dans les prochaines années des écrans dont les couleurs sont plus vives et plus naturelles que dans la réalité.