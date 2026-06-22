Partenariat Samsung et OpenAI : plus de 120 000 employés passent à ChatGPT Enterprise

Un accord stratégique majeur a été signé entre le géant technologique sud-coréen Samsung Electronics et OpenAI, leader dans le domaine de l'AI. Selon ce contrat, Samsung fournira à plus de 120 000 de ses employés ChatGPT Enterprise Edition et la plateforme de programmation Codex. Cela est considéré comme l'un des plus grands contrats d'entreprise dans l'histoire d'OpenAI. C'est ce qu'informe le site Ixbt.com.

Le nouveau système sera d'abord accessible à tous les employés de Samsung Electronics en Corée du Sud, ainsi qu'aux spécialistes de la division Device Experience (DX) opérant dans le monde entier. Pour rappel, à la fin de 2024, l'entreprise comptait un total de 262 000 employés, dont une partie importante pourra désormais utiliser des capacités d'AI avancées dans leurs processus de travail quotidiens.

Amélioration de l'efficacité et questions de sécurité

Selon les informations d'ixbt.com, l'objectif principal de l'implémentation de cette technologie est d'augmenter radicalement l'efficacité du travail dans des domaines tels que le développement logiciel, le marketing, le design de produits et la production. Les employés devraient utiliser ChatGPT pour analyser des données, préparer des projets de documents et travailler rapidement sur des solutions créatives.

L'entreprise a également accordé une attention particulière aux questions de sécurité interne. La version ChatGPT Enterprise se distingue de la version destinée aux utilisateurs ordinaires par un niveau de protection des données et de confidentialité plus élevé. C'est crucial pour des grandes corporations comme Samsung, car cela élimine le risque de fuite de données d'entreprise confidentielles.

Nouvelles capacités de la plateforme Codex

La plateforme Codex, initialement connue uniquement comme un outil de création de logiciels, est devenue un système universel. Elle aide non seulement les développeurs, mais aussi les non-techniciens à automatiser les processus métier. Selon OpenAI, le nombre d'utilisateurs de Codex a dépassé les 5 millions par semaine, et en Corée du Sud, ce chiffre a augmenté de près de 800 % depuis février.

Ce partenariat est une étape importante pour Samsung afin de maintenir sa compétitivité sur le marché mondial. L'intégration de l'AI dans le flux de travail accélérera la résolution de problèmes complexes et la création de produits innovants. Cette expérience pourrait servir de modèle à d'autres grandes marques technologiques à l'avenir.