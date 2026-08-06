Des capteurs ultra-résistants commencent à être livrés pour les centrales nucléaires russes

La holding «Rosel», détenue par la corporation d’État russe «Rostex», a remis au client la première série de capteurs magnéto-contact «Vulkan» destinés aux centrales nucléaires. Selon ixbt.com, ces appareils sont conçus pour fonctionner dans les systèmes de conduites de vapeur à haute pression et peuvent assurer un fonctionnement continu même dans les conditions les plus difficiles. Ixbt.com le rapporte.

Ces capteurs hermétiques sont installés à l’intérieur des vannes des conduites de vapeur et contrôlent rigoureusement leur fermeture. Selon les spécialistes, ces nouveaux appareils répondent pleinement aux exigences les plus strictes de sécurité et de fiabilité du secteur énergétique.

Capacités techniques et résistance

Les capteurs «Vulkan» se distinguent par leur conception destinée aux conditions d’exploitation extrêmement difficiles. Ils peuvent notamment résister à des températures élevées allant jusqu’à 350 degrés. Ils sont également résistants aux chocs violents et conservent pleinement leur capacité de fonctionnement même en cas de séisme d’intensité maximale prévue sur le site de la centrale.

L’un des principaux avantages de l’appareil est qu’il ne nécessite pas d’alimentation électrique distincte pour fonctionner. Comparés aux capteurs à effet Hall traditionnels, ces appareils hermétiques sont plus compacts et affichent un niveau de fiabilité supérieur.

Durée de vie et utilisation

Selon les informations fournies, la durée de vie de ces capteurs est prévue pour atteindre jusqu’à 5 milliards de cycles de connexion et de déconnexion. Ils peuvent ainsi être utilisés pendant de nombreuses années sans remplacement.

Le boîtier des appareils est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, ce qui renforce leur résistance aux environnements agressifs. Par conséquent, la durée de vie garantie des capteurs atteint 12 ans.