Liverpool travaille sur le transfert de Djed Spence

Le défenseur de l’équipe nationale anglaise Djed Spence, qui s’est distingué par ses prestations convaincantes lors de la Coupe du monde, est devenu l’une des principales attractions du marché des transferts. Selon Goal.com, Liverpool étudie sérieusement la possibilité de recruter le joueur lors du mercato estival. Après sa brillante participation au Mondial en Amérique du Nord, la valeur du défenseur de 25 ans a fortement augmenté. Goal.com rapporte .

Il semblerait que l’entraîneur de Liverpool recherche de nouveaux talents afin de renforcer davantage la ligne défensive de l’équipe. Parmi les candidats, Djed Spence se distingue particulièrement comme la cible prioritaire. Le joueur, qui a évolué en prêt dans plusieurs équipes, notamment à Rennes, Leeds United et Genoa, alors qu’il appartenait au Tottenham londonien, n’a retrouvé son meilleur niveau qu’à l’approche de la fin de la saison 2025-2026.

L’avenir de Spence à Tottenham et son prix de transfert

Malgré cela, l’avenir du joueur à Tottenham reste incertain. L’entraîneur du club, Roberto De Zerbi, considérant Pedro Porro et Andy Robertson comme ses principaux latéraux, la probabilité d’un départ de Spence est jugée élevée. Le nouveau contrat signé en août dernier avec le club londonien, courant jusqu’en juin 2028, donne toutefois à Tottenham une position favorable dans les négociations.

La direction du club n’a pas l’intention de vendre son joueur vedette à bas prix. Selon des sources, Tottenham serait prêt à le laisser partir en cas d’offre satisfaisante d’environ 35 millions de livres sterling. Cependant, les Reds ne sont pas seuls dans la course, car d’autres grands clubs européens convoitent également l’international anglais.

L’intérêt de l’Inter et la concurrence

L’ Inter Milan montre également des intentions sérieuses dans la course à Spence. Après le transfert de Denzel Dumfries au Real Madrid, le club milanais a fait de l’Anglais sa principale cible pour renforcer son flanc droit. Le géant italien serait même prêt à augmenter son budget de recrutement pour un joueur attendu comme parfaitement adapté au système tactique de Cristian Chivu.

Les directeurs de l’Inter, Beppe Marotta et Piero Ausilio, craignent que le prix du joueur n’augmente davantage et cherchent à conclure le transfert le plus rapidement possible. Liverpool espère, de son côté, convaincre le défenseur grâce au projet séduisant de son entraîneur. La situation autour du joueur devrait encore s’intensifier avant la fermeture du mercato.