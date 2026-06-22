Wildberries lance un nouveau service : l'installation d'appareils désormais possible

Wildberries, l'une des plus grandes plateformes en ligne de Russie (faisant partie du groupe RWB), élargit son champ d'activité en lançant une nouvelle section de services en phase de test. Désormais, les clients peuvent non seulement acheter des appareils électroménagers et des produits électroniques via la plateforme, mais aussi commander l'aide d'un spécialiste pour leur installation, leur configuration et leur maintenance technique. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Dans la première phase de ce projet, les services sont proposés sous forme de certificats électroniques. Pour l'instant, cette option n'est disponible que pour les habitants de Moscou. Après avoir acheté le coupon correspondant, le client l'active et convient indépendamment de l'heure de visite avec le spécialiste du centre de service partenaire.

Service de qualité et gain de temps

Selon Ivan Osipov, responsable du développement des projets commerciaux et des produits de RWB, l'objectif principal du nouveau service est de servir les clients selon le principe du « guichet unique ». Cela permet aux acheteurs de régler toutes les questions liées à l'achat d'appareils en un seul endroit. Selon la publication ixbt.com, ce système garantit un service de qualité de la part de spécialistes vérifiés tout en permettant un gain de temps.

Dans la phase initiale, les utilisateurs se voient proposer une liste de tâches précisément définies et des prix fixes connus à l'avance. Cela évite les frais supplémentaires imprévus et renforce la confiance des clients envers le service. Via cette orientation, Wildberries ambitionne de devenir non seulement une place de marché, mais un écosystème complet.

Perspectives régionales

Bien que le service ne soit pour l'instant opérationnel qu'à la capitale russe, son expansion géographique est attendue à l'avenir. Pour Wildberries, qui est également actif sur le marché ouzbek, l'introduction d'un tel service pourrait être intéressante pour les consommateurs locaux. Il est connu que dans notre pays, lors de l'achat d'un gros appareil électroménager, la question de trouver un technicien et de l'installer incombe souvent à l'acheteur.

Si cette expérience s'avère fructueuse, il est probable que Wildberries propose des commodités similaires à ses clients dans d'autres régions, y compris dans les pays d'Asie centrale. Cela renforcerait davantage la concurrence sur le marché et contribuerait à l'amélioration globale de la qualité du service.

Pour rappel, Wildberries développe rapidement son réseau logistique et de service ces derniers temps. Le lancement de ce nouveau service fait partie de la stratégie de l'entreprise pour devenir non seulement un livreur de produits, mais une plateforme résolvant les problèmes domestiques de manière complexe.