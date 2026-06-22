Technologie du futur à Tachkent : début de la construction d'une usine de robots humanoïdes

Un pas géant a été franchi dans la capitale pour ouvrir une nouvelle ère dans le domaine des hautes technologies. Selon le ministère des Investissements, de l'Industrie et du Commerce, la construction d'une usine moderne spécialisée dans la production de robots humanoïdes et de leurs composants a débuté à Tachkent.

Cérémonie solennelle et invités de marque

La cérémonie de pose de la première pierre de l'entreprise a eu lieu le 15 juin dans la zone industrielle « Nouvelle Génération », dans le cadre du Forum international d'investissement de Tachkent.

Cet événement historique a réuni des représentants officiels et des chefs de secteur des deux pays. Parmi les invités figuraient le vice-Premier ministre Jamshid Khojaev, le vice-ministre des Investissements, de l'Industrie et du Commerce Ilzat Kasimov, l'ambassadeur de Corée du Sud en Ouzbékistan Won Do-yeon et le président de la société Robotis, Kim Byong-su.

Chiffres clés de l'usine du futur

Ce projet est considéré comme l'une des initiatives les plus importantes pour le développement de la robotique en Ouzbékistan. Les principaux indicateurs du projet sont les suivants :

Volume d'investissement : Près de 70 millions de dollars

Nouveaux emplois : Plus de 2 000 postes hautement qualifiés

Surface de production : Un complexe moderne construit sur une surface de 10 hectares

Un partenaire reconnu par les géants mondiaux : que faut-il savoir sur Robotis ?

La société sud-coréenne Robotis, qui a entamé un partenariat avec l'Ouzbékistan, n'est pas une simple entreprise, mais l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la robotique autonome. Fondée en 1999, l'entreprise possède des actifs totaux de 2,5 milliards de dollars et dispose de bureaux officiels aux États-Unis, au Japon et en Chine.

Le prestige et la fiabilité de Robotis sont également attestés par la liste des géants mondiaux avec lesquels elle collabore :

Marques utilisant les technologies de l'entreprise : Amazon, Microsoft, Apple, NASA, Google, Samsung et BMW.

La nouvelle entreprise ne se contentera pas de produire des produits de haute technologie, elle servira également à importer l'expertise internationale et à renforcer les compétences du personnel local. Cela devrait être l'un des plus grands accomplissements de l'Ouzbékistan sur la voie du développement innovant.