Le concurrent de Boeing et Airbus franchit une nouvelle étape : début des essais du COMAC C919-600

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Le concurrent de Boeing et Airbus franchit une nouvelle étape : début des essais du COMAC C919-600

L'industrie aéronautique chinoise a franchi une nouvelle étape cruciale pour concurrencer des géants comme Boeing et Airbus sur le marché mondial. La corporation COMAC a commencé les essais au sol d'une modification spéciale de son liner à fuselage étroit, le modèle C919-600. Cette nouveauté démontre que les technologies aéronautiques chinoises s'imposent non seulement dans les domaines standards, mais aussi dans des conditions climatiques complexes. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon des photos diffusées sur les réseaux sociaux, les premiers essais de roulage (taxiing) du nouvel appareil se déroulent sur le site de production de COMAC à Shanghai. Le modèle C919-600 est une version raccourcie du liner de base, principalement destinée à opérer dans des aéroports situés dans des régions de haute montagne. Ce projet est réalisé en collaboration avec la compagnie Tibet Airlines.

Technologie spéciale pour les régions montagneuses

Les vols dans les aéroports de haute altitude exigent des caractéristiques techniques spécifiques de la part des avions. En raison de la raréfaction de l'air à des altitudes élevées par rapport au niveau de la mer, l'efficacité des moteurs diminue et les indicateurs aérodynamiques changent. De plus, l'avion doit posséder une grande maniabilité pour les processus de décollage et d'atterrissage dans des conditions de relief complexes.

Les ingénieurs de COMAC ont développé le modèle C919-600 en tenant compte précisément de ces facteurs. Cette « Plateau Version » vise à améliorer le trafic aérien entre les aéroports situés dans les régions occidentales de la Chine, notamment dans les montagnes du Tibet. Cela permettra de renforcer davantage le système de transport interne du pays.

Pour l'instant, les spécifications techniques précises et la capacité passagers du modèle C919-600 n'ont pas été pleinement divulguées. Cependant, le début des essais au sol indique que le projet approche de la phase de certification et des essais en vol. Selon les experts, le fuselage raccourci réduit le poids de l'avion et lui confère une plus grande réserve de puissance dans des conditions difficiles.

Cette stratégie de la Chine vise à créer une alternative crédible aux modèles les plus populaires au monde, tels que le Boeing 737 et l'Airbus A320. Pour des pays comme l'Ouzbékistan, possédant des régions montagneuses et renouvelant leur flotte aéronautique, de tels liners spécialisés pourraient susciter un intérêt à l'avenir. Avec ce nouveau développement, COMAC ambitionne de renforcer sa position non seulement sur le marché intérieur, mais aussi sur la scène internationale.

COMACC919AviationChineTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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