Realme présente son nouveau smartphone avec une batterie record de 8000 mAh

Le segment des appareils abordables sur le marché des smartphones atteint un nouveau niveau. Realme a officiellement dévoilé son prochain modèle budget — le smartphone Realme P4x 4G. La principale particularité de cet appareil réside dans sa batterie à haute capacité et ses capacités d'AI, ce qui le distingue nettement de ses concurrents dans sa gamme de prix. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le point fort du nouvel appareil est sa batterie d'une capacité de 8000 mAh. Cet indicateur est presque deux fois supérieur à la moyenne des smartphones modernes. Selon le fabricant, cette capacité permet de jouer à des jeux gourmands pendant 10 heures consécutives. De plus, une technologie de charge rapide de 45 W et une fonction de charge inverse pour alimenter d'autres gadgets sont également présentes.

Caractéristiques techniques et système de refroidissement

Selon les informations d'ixbt.com, le Realme P4x est équipé d'un écran LCD de 6,8 pouces. Le taux de rafraîchissement de l'écran est de 120 Hz, assurant la fluidité de l'image. Grâce à une luminosité de crête atteignant 900 nits, la lecture des informations reste facile même sous un soleil éclatant. La plateforme octocœur T7250 à l'intérieur de l'appareil garantit un fonctionnement stable.

Pour éviter que le smartphone ne surchauffe lors de charges lourdes, les ingénieurs ont installé un système de refroidissement spécial d'une surface supérieure à 11 000 mm². C'est une nouveauté cruciale, notamment pour les amateurs de jeux mobiles. Côté mémoire, l'appareil dispose de RAM LPDDR4X et d'un stockage permanent eMMC 5.1, avec la possibilité d'étendre la capacité via des cartes microSD.

Intelligence artificielle et logiciel

Le Realme P4x ne reste pas en retrait face aux tendances modernes et intègre le système d'AI Google Gemini. Les utilisateurs peuvent lancer l'assistant intelligent via un bouton d'alimentation dédié. L'appareil fonctionne sous le système d'exploitation Android 16 avec l'interface Realme UI, ce qui lui garantit des mises à jour logicielles à long terme.

Concernant la caméra, le smartphone dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels sur le panneau arrière, tandis qu'une caméra selfie de 5 mégapixels est présente à l'avant. De plus, l'appareil possède les fonctionnalités suivantes :

protection contre la poussière et les éclaboussures selon la norme IP64 ;

connecteur audio de 3,5 mm (pour les écouteurs) ;

scanner d'empreintes digitales monté sur le côté ;

support pour deux cartes SIM, Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.2.

Actuellement, le smartphone Realme P4x est commercialisé sur le marché malaisien à un prix d'environ 195 dollars. Avec sa batterie géante et son prix abordable, ce modèle devrait trouver ses acheteurs dans les mois à venir en Asie centrale, y compris sur le marché ouzbek.