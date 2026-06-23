SpaceX lance le nouvel appareil Starfall dans l'espace : particularités du projet

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, prévoit aujourd'hui, le 23 juin, le premier lancement dans l'espace de l'un de ses développements les plus récents et mystérieux : l'appareil Starfall. Cette mission attire l'attention des experts du secteur non seulement par sa complexité technologique, mais aussi parce qu'elle pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans le transport spatial. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les données de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, l'appareil Starfall se compose de deux parties, sa structure étant fabriquée à partir de matériaux ultra-résistants. La partie supérieure consiste en une structure en aluminium d'environ 1400 kg, recouverte d'une couche de protection thermique spéciale. Cette section contient la charge utile principale lors des phases les plus hautes du vol.

La partie inférieure de l'appareil fait office de bouclier thermique. Elle est fabriquée en fibre de carbone et pèse environ 700 kg. Cette section est équipée de réservoirs à haute pression (COPV), qui fournissent un gaz inerte (probablement de l'azote) pour contrôler l'orientation lors de la rentrée atmosphérique.

Capacités techniques et atterrissage sécurisé

La caractéristique principale de l'appareil Starfall est sa séparation en deux parties lors de la rentrée atmosphérique. Après le passage par la phase de plasma, un système de parachutes de freinage et de parachutes principaux s'active pour réduire la vitesse. Cela assure un amerrissage (splashdown) sécurisé de l'appareil dans l'océan. Grâce à cette technologie, SpaceX vise la livraison de cargaisons avec une possibilité de réutilisation.

L'entreprise prévoit de lancer une production en série des appareils Starfall à l'avenir. Ces dispositifs sont destinés à être utilisés dans divers domaines, notamment à des fins humanitaires et commerciales. Cependant, l'une des directions les plus importantes pourrait être les objectifs militaires.

En particulier, la possibilité de livrer des cargaisons d'un point à un autre du globe en un temps extrêmement court grâce à Starfall serait très utile pour les militaires. Cela est attendu comme une solution révolutionnaire pour l'acheminement rapide de cargaisons critiques vers des zones de conflit ou des régions nécessitant une aide d'urgence.

Selon la publication ixbt.com, ce vol sera la 29e mission record pour le premier étage du lanceur Falcon 9. Auparavant, cette fusée a été utilisée avec succès dans des projets importants tels que Crew-6, SES O3b mPOWER-B et 23 missions Starlink. Le lancement d'aujourd'hui représente un nouvel examen crucial pour SpaceX en matière de technologies réutilisables.