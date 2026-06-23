Nouveauté pour les fans de baseball : Ribbie transforme les matchs en format rétro 8-bit

La fusion des technologies modernes et de l'esthétique rétro offre une expérience totalement nouvelle pour le suivi des diffusions sportives. Le projet Ribbie, créé par le développeur Eric Brownrout, transforme les données de la Major League Baseball (MLB) en temps réel en une diffusion sous forme de jeux d'arcade 8-bit. Cette plateforme propose aux fans de baseball un environnement visuellement riche et captivant au lieu de tableaux statistiques ennuyeux. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article .

Le cœur du projet Ribbie est intégré à l'interface de données ouvertes de la MLB (StatsAPI), qui anime chaque frappe, mouvement et résultat au format pixel-art. Dans une interview accordée à TechCrunch, Brownrout a souligné que l'idée du projet a commencé par la création d'un logo en pixel-art pour le joueur Kyle Schwarber pour sa propre équipe de fantasy baseball. Plus tard, il a réalisé que ce style pouvait être appliqué à l'ensemble du déroulement d'un match.

Un monde visuel créé grâce à l'AI

Les outils d'AI modernes ont joué un rôle décisif dans la réalisation rapide de ce projet complexe. Brownrout a largement utilisé des outils tels que Claude Code et Codex pour le développement. Selon lui, le processus de programmation, qui prendrait normalement des mois, a été achevé en quelques week-ends grâce à l'aide de l'AI. Cela a été particulièrement utile pour la création des personnages (sprites) et des images des stades.

L'utilisateur visitant le site Ribbie a l'impression de se retrouver dans une salle d'arcade des années 90. L'interface permet de choisir parmi les matchs de la MLB en cours. Les utilisateurs peuvent suivre le match via un téléviseur dans un hôtel virtuel ou en plein écran. Des designs pixel-art spécifiques ont été créés pour chaque stade et joueur, rendant le processus bien plus attrayant que des services comme ESPN Gamecast.

La plateforme n'est pas seulement esthétique, elle est également riche fonctionnellement. Les utilisateurs peuvent voir clairement le score, qui lance (pitcher) ou qui frappe (hitter). Comme toutes les données proviennent des sources officielles de la MLB, l'exactitude et la rapidité des informations sont garanties.

Une nouvelle fonctionnalité pour les fans de fantasy baseball a été ajoutée récemment. Désormais, les utilisateurs peuvent saisir la composition de leur équipe et suivre les résultats de leurs joueurs en temps réel au format rétro. De telles innovations ouvrent de nouvelles manières ludiques de consommer les données analytiques sportives.