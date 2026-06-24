Mark Zuckerberg se lance dans les marchés de prédiction : Meta prépare le projet Arena

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Mark Zuckerberg se lance dans les marchés de prédiction : Meta prépare le projet Arena

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, manifeste un vif intérêt pour un nouveau domaine — les marchés de prédiction (prediction markets) — afin d'élargir davantage l'écosystème des réseaux sociaux. Selon des informations du New York Times, le milliardaire a autorisé le développement d'une application mobile distincte au sein de l'entreprise, nommée « Arena ». Ce projet ressemble dans son fonctionnement à la plateforme Polymarket, qui a gagné en popularité récemment. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Le projet « Arena » devrait fonctionner indépendamment des autres réseaux sociaux de Meta. Néanmoins, des plateformes comme Facebook et Instagram pourraient servir d'outils pour diriger les utilisateurs vers la nouvelle application. Bien que le projet ait actuellement un statut expérimental, Zuckerberg l'a désigné comme l'une des priorités majeures de l'entreprise.

Points virtuels et mécaniques de jeu

Fait intéressant, Arena ne proposera pas la possibilité de miser de l'argent réel dans sa phase initiale. Au lieu de cela, les utilisateurs collecteront des points virtuels pour avoir prédit correctement l'évolution de certains événements. Bien que cette approche rapproche la plateforme d'un jeu vidéo, les experts estiment que la possibilité d'intégrer des fonds réels pourrait être ajoutée au système à l'avenir.

Les marchés de prédiction ont connu une croissance financière massive à l'échelle mondiale au cours de l'année écoulée. Par exemple, le volume d'échanges sur des plateformes comme Polymarket et Kalshi a atteint des dizaines de milliards de dollars en avril de cette année. Un tel succès n'est pas sans attirer d'autres géants technologiques. Notamment, le réseau social X, dirigé par Elon Musk, a établi un partenariat avec Polymarket l'année dernière.

Problèmes juridiques et controverses

Cependant, ce secteur n'est pas seulement synonyme de revenus, mais aussi de graves conflits juridiques. Certains États américains ont poursuivi les marchés de prédiction, les accusant de violer les lois sur les jeux de hasard. De plus, des cas de profit via des prédictions basées sur des informations d'initiés sont observés. Par exemple, les enquêtes liées à l'ancien militaire et politicien George Santos, utilisant des informations sur une opération contre le président vénézuélien Nicolás Maduro, en sont l'illustration.

Pour Meta, le projet Arena est non seulement un moyen d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais aussi un terrain propice pour tester ses capacités en matière d'AI et d'analyse de données. Pour les utilisateurs ouzbeks, de telles plateformes pourraient devenir à l'avenir un moyen interactif de suivre les processus politiques et économiques mondiaux. Pour l'instant, Meta n'a pas communiqué de date de lancement officielle pour ce projet.

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Nodirbek Razzokov
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