Fujifilm présente le nouvel appareil Instax Wide 400 : des photos analogiques en format plus large

À une époque où les technologies numériques et l'AI se développent rapidement, l'intérêt pour la photographie analogique ne faiblit pas. Fujifilm a mis à jour sa célèbre gamme d'appareils photo instantanés en présentant le modèle Instax Wide 400. Cet appareil offre aux amateurs de style rétro non seulement de la nostalgie, mais aussi un confort moderne. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau modèle Instax Wide 400 se distingue par sa simplicité et son format d'image élargi. L'appareil imprime des photos de 62x99 mm, soit presque deux fois plus grand que le format populaire Instax Mini. Un tel format large est particulièrement utile pour les photos de groupe et le genre paysage.

Simplicité et facilité d'utilisation

L'appareil fonctionne selon le principe « point-and-shoot » (viser et déclencher), ce qui signifie qu'il ne nécessite aucune connaissance ou expérience photographique particulière. Il n'y a pas de réglages ou de menus complexes. Tous les processus, y compris le flash et la distance de mise au point, sont gérés automatiquement. Cela permet à l'utilisateur de simplement choisir le cadre et d'appuyer sur le bouton.

Pour allumer l'appareil, il suffit de tourner l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le premier tour active le mode de prise de vue pour les objets à courte distance (de 0,9 mètre à 3 mètres), et le second tour active le mode destiné aux paysages lointains. De plus, une lentille spéciale pour les photos macro est fournie dans le kit.

Qualité d'image et aspects techniques

Dans des conditions de luminosité suffisante, l'Instax Wide 400 produit des photos aux couleurs vives et avec un niveau de détail élevé. Cependant, la simplicité de l'appareil entraîne certaines limitations. Par exemple, dans des endroits peu éclairés ou avec un contraste très élevé (comme des arbres sombres sur un fond de ciel ensoleillé), les détails peuvent être légèrement flous. Comme l'exposition est entièrement automatique, l'utilisateur ne peut pas régler la lumière manuellement.

Un petit indicateur affichant le nombre de photos restantes se trouve sur le panneau arrière de l'appareil. Le processus d'installation de la cartouche a également été simplifié au maximum, permettant un placement sans erreur grâce à des lignes de guidage spéciales. Le boîtier de l'appareil est robuste et équipé d'un système de verrouillage fiable.

Sur le marché ouzbek, les appareils de la série Instax sont très populaires parmi les jeunes et les voyageurs. Le nouveau modèle Wide 400, avec son format large, devrait être un excellent choix pour les mariages, les événements familiaux et les voyages. Actuellement, le prix de l'appareil sur le marché international est estimé à environ 175 dollars.