Cette semaine s'annonce extrêmement dense pour la cosmonautique mondiale. Six vols orbitaux sont prévus à travers le monde, dont cinq sont attribués à la société SpaceX d'Elon Musk. L'un des événements les plus marquants sera le retour du lanceur Pegasus XL dans l'espace pour la première fois depuis 2021. Ces processus démontrent la domination croissante des entreprises spatiales privées sur le marché mondial. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

La série de vols hebdomadaires a débuté avec la fusée chinoise Chang Zheng 7A. Lancée le 23 juin depuis le cosmodrome de Wenchang, cette fusée a placé avec succès le satellite secret TJSW-26A sur une orbite géostationnaire. Avec une hauteur de plus de 60 mètres, cette fusée a la capacité d'acheminer jusqu'à 12 tonnes en orbite terrestre basse. Il s'agit du prochain vol d'importance stratégique pour la Chine cette année.

SpaceX : test Starfall et missions Starlink

SpaceX ambitionne de réaliser cinq missions par semaine à l'aide de ses fusées Falcon 9. La plus importante d'entre elles a été le test de l'appareil Starfall Demo. Selon ixbt.com, cet appareil en forme de disque est destiné à tester la technologie de retour autonome de charges depuis l'orbite vers la Terre. Cela devrait devenir une solution vitale pour les laboratoires orbitaux et les usines spatiales à l'avenir.

Par ailleurs, l'entreprise continue d'étendre son réseau internet mondial Starlink. Le lancement de 24 satellites Starlink v2 Mini est prévu depuis la base de Vandenberg en Californie. Il s'agira du 76e vol de 2026 pour SpaceX, portant le nombre total de lancements de l'entreprise à 686. Une telle intensité assure une domination absolue dans le domaine des technologies spatiales.

Le Pegasus XL revient après une pause de quatre ans

L'événement le plus unique de la semaine est le vol de la fusée Pegasus XL, gérée par Northrop Grumman. Cette fusée est lancée en vol via un avion Lockheed L-1011 TriStar Stargazer. L'objectif principal de la mission est de prolonger la durée de vie de l'observatoire orbital Neil Gehrels Swift Observatory de la NASA. Un appareil spécial développé par Katalyst capturera le télescope pour relever son orbite qui s'abaisse.

En fin de semaine, SpaceX effectuera deux autres lancements majeurs. Parmi eux figure le satellite de communication SXM-11 de sept tonnes destiné à la société SiriusXM. Cet appareil est équipé d'un immense réflecteur grillagé de 10 mètres, permettant de fournir une radio satellite de haute qualité aux utilisateurs. Cette série de vols portera le nombre de tentatives orbitales réalisées à l'échelle mondiale à 154 depuis le début de l'année.