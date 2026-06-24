Xiaomi présente un autocuiseur intelligent capable de cuire la viande en 15 minutes

Le géant technologique chinois Xiaomi enrichit sa gamme d'appareils de cuisine avec le nouveau Mijia Smart Electric Pressure Cooker 2 Pro. Cet appareil attire l'attention des passionnés de cuisine non seulement par sa puissance élevée, mais aussi par sa capacité à réduire considérablement le temps de préparation. Le nouveau modèle se distingue des appareils de cuisine traditionnels par ses fonctions modernes et son pilotage via smartphone. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'avantage technique principal de l'appareil est son système de chauffage par induction (IH) d'une puissance de 2200 W. À titre de comparaison, la puissance des autocuiseurs classiques tourne généralement autour de 1000 W. Selon ixbt.com, une telle puissance assure une chauffe uniforme de chaque point de la cuve, ce qui a un impact positif direct sur le goût et la qualité des aliments. La cuve d'une capacité de 5 litres est conçue pour des familles de 4 à 8 personnes, permettant de cuire jusqu'à 2,5 kg de viande simultanément.

Cuisson rapide et technologies innovantes

Le Mijia Smart Electric Pressure Cooker 2 Pro utilise la technologie de cuisson sous pression. L'appareil peut fonctionner jusqu'à une pression de 112 kPa et une température de 120 °C. Le fabricant souligne que cela réduit le temps de cuisson d'environ 40 %. Par exemple, seulement 15 minutes suffisent pour rendre les morceaux de viande les plus coriaces tendres au point de se détacher de l'os. C'est un indicateur crucial pour les utilisateurs modernes souhaitant gagner du temps.

Un autre avantage est la présence de deux cuves distinctes dans le kit. La première, en acier inoxydable, est destinée aux soupes et aux ragoûts. La seconde possède un revêtement céramique sans fluor, adaptée à la préparation du riz, des bouillies et des desserts. L'utilisation de cuves séparées évite le mélange des odeurs entre les différents plats.

Contrôle intelligent et système de sécurité

Comme c'est le cas pour les produits Xiaomi, cet autocuiseur est équipé d'un système intelligent. Il ajuste automatiquement la pression en fonction du type d'aliment. De plus, une fois le processus de cuisson terminé, une fonction de décompression rapide via un système de refroidissement à air est disponible. Cela permet à l'utilisateur d'ouvrir le couvercle seulement 88 secondes après la fin de la cuisson.

La question de la sécurité a été traitée avec sérieux, l'appareil disposant d'un système de protection en 18 étapes. Celui-ci comprend :

Le contrôle constant de la pression et de la température ;

Le blocage de l'ouverture du couvercle pendant le fonctionnement ;

La protection contre la surchauffe ;

Le contrôle à distance et le suivi du processus via smartphone.

Le Mijia Smart Electric Pressure Cooker 2 Pro est actuellement vendu sur le marché chinois pour environ 130 dollars, bien que le prix puisse baisser avec diverses promotions. L'appareil devrait arriver prochainement sur le marché mondial, y compris dans les magasins d'électroménager en Ouzbékistan. Xiaomi offre une garantie de 3 ans sur ce produit.