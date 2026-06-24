Figma présente de nouvelles fonctionnalités pour briser les barrières entre design et développement

Figma, l'une des plateformes les plus populaires au monde pour les designers et les développeurs, a annoncé sa prochaine mise à jour majeure. Cette mise à jour vise à transformer radicalement le processus de travail sur les projets, introduisant désormais des couches de code (code layers), la gestion des animations et des outils avancés basés sur l'AI. Cette étape vise à rapprocher davantage les processus de design et de codage. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

L'équipe de Figma travaille sur l'intégration du code depuis longtemps. Si l'année dernière, l'entreprise a établi des partenariats avec des systèmes tels que Claude Code et Codex, les couches de code sont désormais ajoutées directement au canevas. Cette fonction permet aux équipes de cloner des dépôts et de transférer facilement les flux issus du code vers les couches de design pour les tester. Selon ixbt.com, cette nouveauté accélérera considérablement la communication entre les spécialistes.

L'harmonie entre design et code

Yuhki Yamashita, directeur produit chez Figma, a souligné que les nouvelles couches de code permettront aux designers, aux chefs de produit et aux développeurs de tester rapidement des idées. Selon lui, l'accent n'est pas mis sur l'écriture d'un code parfait pour la production, mais sur l'exploration rapide de nouvelles directions. Cela aide à examiner et à discuter visuellement différentes solutions dans un environnement collaboratif.

Une autre nouveauté importante est l'ajout d'animations, de transitions et de transformations 3D. Auparavant, les designers étaient obligés d'utiliser des logiciels externes pour créer des animations, puis de les convertir en code compréhensible par le programme. Désormais, tous les effets d'animation peuvent être créés directement dans Figma et intégrés au projet.

Les capacités de l'AI s'étendent

Figma a également considérablement amélioré son assistant AI. Les utilisateurs peuvent désormais créer des compétences spécifiques pour automatiser des tâches répétitives via des prompts textuels. De plus, la possibilité de connecter des outils externes tels que Notion, Excel et GitHub ou de joindre des fichiers a été ajoutée. Cela donne à l'AI un contexte supplémentaire pour mieux comprendre les intentions de l'utilisateur.

L'entreprise a également permis aux utilisateurs de créer leurs propres plugins à l'aide de requêtes textuelles. Par exemple, il est désormais possible de créer des générateurs de layout complexes ou des outils de traçage de vecteurs (vector path tracers) sans connaissances en programmation. Cela permet d'adapter les capacités de la plateforme aux besoins de chaque utilisateur.

L'outil Weavy, acquis par Figma l'année dernière, est également en cours d'intégration complète à la plateforme. Dans la mise à jour attendue d'ici la fin de l'année, les utilisateurs pourront configurer les flux de travail Weavy directement dans Figma. Ces nouveautés sont également très importantes pour les spécialistes IT et les designers en Ouzbékistan, car Figma est l'outil de travail principal pour la création de produits numériques sur le marché local.