La startup Agility Robotics, leader dans le domaine de la technologie des robots humanoïdes, a annoncé son entrée sur le marché boursier via une fusion avec la société d'acquisition à but spécial (SPAC) Churchill Capital Corp XI. À l'issue de cet accord, la valeur marchande de l'entreprise est estimée à environ 2,5 milliards de dollars. Cette étape témoigne d'un nouveau niveau de potentiel commercial dans le secteur de la robotique. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son information .

La transaction devrait permettre à l'entreprise de lever plus de 620 millions de dollars. Environ 200 millions de dollars de ce montant seront apportés par de nouveaux investisseurs institutionnels et des investisseurs existants. Agility Robotics est mondialement connue pour son robot bipède Digit, actuellement utilisé dans les systèmes d'entreposage et de logistique.

Digit v5 : Nouvelle génération de robots et capacité de production

L'entreprise prévoit d'allouer les capitaux levés à la production de masse de ses robots Digit v5 de nouvelle génération. Actuellement, plus de 300 millions de dollars de commandes pluriannuelles ont été reçues pour ce modèle. Selon Agility Robotics, plus de 30 grands clients étudient la possibilité d'intégrer ces robots à grande échelle dans leurs opérations.

Actuellement, les robots Digit fonctionnent avec succès sur neuf sites majeurs, notamment au sein de géants tels que Schaeffler, GXO, Toyota Motor Manufacturing Canada et Mercado Libre. Le soutien de géants technologiques comme Amazon, NVIDIA et SoftBank Vision Fund 2 confirme le potentiel du projet d'Agility Robotics.

Une solution à la pénurie sur le marché du travail

Peggy Johnson, PDG d'Agility Robotics, a souligné que les robots humanoïdes deviendront prochainement un moteur essentiel de la productivité du travail et de la stabilité de la chaîne d'approvisionnement. Selon elle, l'entreprise aide les entreprises à remédier à la pénurie de main-d'œuvre, à accroître l'efficacité et à mettre en œuvre en toute sécurité l'automatisation basée sur l'AI.

Pour des marchés émergents comme l'Ouzbékistan, de telles technologies pourraient jouer un rôle crucial à l'avenir pour améliorer l'efficacité de la logistique et de la production. En particulier, l'utilisation de robots humanoïdes dans les grands centres logistiques et l'industrie automobile réduit les risques liés au facteur humain.

L'entreprise fusionnée devrait être cotée sur l'une des bourses nord-américaines sous le ticker AGLT. Agility Robotics a été fondée en 2015 auprès de l'Université de l'Oregon et a rapidement évolué d'un projet de laboratoire pour devenir un acteur technologique mondial.