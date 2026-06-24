Accident tragique de Tesla aux États-Unis : l'NTSB ouvre une enquête spéciale

Le Conseil national de la sécurité des transports (NTSB) des États-Unis a ouvert une enquête officielle sur un accident de la route impliquant un véhicule Tesla au Texas, ayant entraîné un décès. Cet incident a remis au centre des débats la sécurité des systèmes d'autopilote des véhicules électriques. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article.

La tragédie s'est produite dans la ville de Katy, au Texas, où le conducteur de la Tesla, Michael Butler, a perdu le contrôle du véhicule et a percuté un bâtiment résidentiel. En conséquence, Marta Avila, âgée de 76 ans et présente à l'intérieur de la maison, est décédée des suites de graves blessures. Actuellement, non seulement l'NTSB, mais aussi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) mènent des investigations parallèles.

Contradiction entre le conducteur et l'entreprise

Selon les premières informations, le conducteur Michael Butler a déclaré aux autorités locales que le système Autopilot de Tesla était activé au moment de l'accident. Cependant, Tesla rejette ces affirmations. Les représentants de l'entreprise soulignent que les données de l'ordinateur de bord indiquent que le conducteur a enfoncé la pédale d'accélérateur à fond.

Selon le communiqué de Tesla, l'appui sur la pédale par le conducteur a annulé (override) le fonctionnement du logiciel Full Self-Driving (FSD). En conséquence, la vitesse du véhicule a atteint 73 mph (environ 117 km/h) avant de percuter la maison. Malgré cela, l'entreprise n'a pas encore publié de rapports techniques complets confirmant ces données.

La famille de la victime a déjà déposé une plainte devant les tribunaux. La plainte accuse le conducteur Michael Butler et la société Tesla de négligence et de défaillance technique. Selon les avocats, les systèmes de sécurité du véhicule auraient dû éviter la collision ou réduire automatiquement la vitesse dans une telle situation d'urgence.

Les experts de l'NTSB et de la NHTSA exigent que Tesla fournisse les fichiers logs internes et toutes les données numériques du véhicule. L'analyse de ces données aidera à déterminer qui ou quoi a commis l'erreur lors de l'accident — s'agissait-il du logiciel ou d'un facteur humain.

Selon ixbt.com, les résultats de cette enquête pourraient avoir de graves conséquences pour Tesla. Si une erreur du système est prouvée, l'entreprise pourrait être contrainte de rappeler des milliers de véhicules ou d'apporter des modifications fondamentales au logiciel. Ces nouvelles sont également importantes pour les passionnés d'automobiles et les propriétaires de Tesla en Ouzbékistan, car les véhicules électriques s'y popularisent et leurs fonctions de sécurité sont constamment sous surveillance.