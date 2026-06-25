Les essais de l'avion russe modernisé SJ-100 entrent dans leur phase finale

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Les essais de l'avion russe modernisé SJ-100 entrent dans leur phase finale

Le programme d'essais de l'avion de ligne SJ-100, l'un des projets les plus importants de l'industrie aéronautique russe, assemblé entièrement avec des composants locaux, est entré dans sa phase finale. Les processus de certification de cet appareil devraient s'achever à l'automne de cette année. C'est ce qu'a déclaré Kirill Kuznetsov, concepteur en chef du programme SJ-100 chez Yakovlev. Ixbt.com rapporte cette information.

Selon l'agence TASS, la mise en service complète de l'avion et la finalisation de tous les documents nécessaires suivent le calendrier prévu. Les experts soulignent que d'ici l'automne 2026, l'appareil devrait avoir passé toutes les inspections techniques et les tests pour obtenir le certificat de navigabilité. Il s'agit d'une étape majeure dans la stratégie de substitution aux importations pour l'aviation civile russe.

Volume des essais et état technique

À ce jour, le programme d'essais en vol du SJ-100 est réalisé à environ 80 %. Environ 400 vols ont été effectués dans le cadre du projet, dont 200 sont des tests complexes liés au processus de certification. Ces indicateurs sont essentiels pour vérifier la fiabilité technique de l'avion et sa conformité aux normes de sécurité internationales.

Récemment, le président russe Vladimir Poutine a inspecté ces avions de nouvelle génération lors d'une visite à l'Institut de recherche en vol M.M. Gromov à Joukovski. Lors de la présentation, des informations sur des projets prometteurs tels que l'Il-114-300 et le MS-21 ont également été fournies aux côtés du SJ-100. Ces modèles devraient devenir le pilier de la modernisation de la flotte aéronautique russe.

Importance pour l'aviation régionale

Le succès du projet SJ-100 pourrait être intéressant non seulement pour la Russie, mais aussi pour le marché aéronautique d'Asie centrale, y compris l'Ouzbékistan. Conçus pour les vols régionaux, ces types d'avions se distinguent par leurs faibles coûts d'exploitation et leur adaptation aux courtes distances. Si l'avion réussit tous les tests, de nouvelles opportunités pourraient s'ouvrir pour étendre les liaisons aériennes avec les pays voisins à l'avenir.

Selon le concepteur en chef du projet, Kirill Kuznetsov, tous les systèmes de l'avion, y compris les moteurs et l'électronique de bord, ont été créés par des fabricants locaux. Cela contribue à assurer la stabilité de l'industrie aéronautique face aux sanctions extérieures. Actuellement, les ingénieurs et les pilotes travaillent à terminer les 20 % restants des tests.

Rappelons que le SJ-100 est une version améliorée du modèle Sukhoi Superjet 100, débarrassée des composants étrangers. Ses vols réussis seront un indicateur important de l'indépendance technologique de l'industrie aéronautique russe.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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